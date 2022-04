El Viacrucis de la familia, el retorno al coliseo romano

Siendo las 9:00 p. m. en Italia, se dio inicio a la transmisión internacional del Viacrucis, que también es posible gracias a la adaptación del Vaticano a las nuevas tecnologías como el canal de YouTube ‘Vatican Media Live’ y su equipo de prensa de Vatican News, donde más 6.500.000 espectadores de todo el mundo pudieron seguir en tiempo real ambas liturgias del Viernes Santo.

14 familias, 14 estaciones. 14 familias representaron las 14 estaciones de Jesucristo en su camino al calvario en el ‘Golgota’ o ‘Monte de la Calavera’, en una emotiva ceremonia en la que fueron leídos sus testimonios a modo de breves meditaciones, dejando expuesto el drama de la diversidad implícita en las aparentes familias convencionales de la visión católica que siempre se han enfrentado, pero sin ser verdaderamente reconocidas:

Una familia creyente y persistente en la fe compuesta por jóvenes con un hijo, una familia de una viuda con varios hijos de diferentes edades, una pareja de esposos ancianos que no tuvo descendencia y que se reconocen como víctimas de la sociedad por no tener hijos, una familia abnegada con muchos hijos que reconoce la angustia de una paternidad que no cumplió sus expectativas, pero que asumen como su misión.