‘Doctor Strange 2’ promete desatar una verdadera locura

Xochitl Gómez tiene 16 años, es de origen mexicano y apenas tiene un par de créditos en el mundo del cine, pero Marvel apostó por ella para dar vida a la heroína América Chávez.

“Tantos años entrenando han servido”, contó días antes de su debut en Marvel.

La joven conocida por interpretar al personaje de Dawn Schaefer en la primera temporada de la serie de Netflix, The Baby-Sitters Club, cuenta que está satisfecha con la interpretación de su personaje y la forma en que fue situada en la trama.

“Tiene una asombrosa habilidad para viajar por el Multiverso. No parece forzado así que funciona muy bien. Estoy muy contenta porque los guionistas han sabido encajar esta habilidad a la perfección. Y me encanta lo joven que es porque es algo que no habíamos visto nunca. Es una combinación que funciona muy bien. Creo que a la gente le va a gustar mucho”, aseguró.

Sobre la superheroína de Marvel explicó que la versión de América Chávez que se verá en la película se diferencia en varios aspectos de la versión de los cómics.

“Bueno, en el Universo Cinematográfico de Marvel es más joven. América tiene 14 años, es decir que es la superheroína más joven de todos los cómics. Hay mucho material que investigar. El guionista Michael Waldron hizo una nueva historia anterior a los cómics. Ella sigue haciendo gala de su combatividad y de ese aspecto exterior tan duro. Pero también hay una energía adolescente que me encanta”, detalló.

En esta película, América intenta descubrir la forma de controlar sus poderes. Eso la lleva a emprender un viaje muy alocado que es el meollo de la cinta.

Ella se tiene mucha confianza en sí misma. Incluso cuando todo está en su contra, algo que llevó a la actriz de orígenes latinos a identificarse plenamente con su personaje.

“Queremos asegurarnos de que el público se preocupe por lo que le pasa a América en todo momento”, comentó.