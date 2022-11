La vida de novela de un cronista de película

A mediados de los 90s, cuando ya en la Costa era una especie de leyenda, se dio el lujo de marcharse a Bogotá a presentar el noticiero QAP, triunfó y regresó: a Caracol Radio, que le abrió las puertas y lo dejó ser; a Telecaribe, su casa, con una vitrina hecha a su medida, A las 11, que abarcaba todo el mediodía, y finalmente a EL HERALDO, su hogar, como editor general. Todo comienza donde termina, dicen, y viceversa.

Periodista, cineasta, escritor, presentador, maestro de ceremonia, a los nueve años leyó a Freud, a los cincuenta adoraba a Vallejo, y en el tránsito de uno a otro, Gabo, siempre Gabo. Se escribe con el oído, porque una crónica, una novela, un trino incluso, es también una partitura, una canción. El ritmo se lleva por dentro y varía de un género a otro según la historia. Hay unas que suenan a vallenato, otras a Rock, un melómano como Ernesto lo sabía de sobra.

Pero escribir no es un placer, el placer es leer. Escribir cuesta, desgasta, frustra; es imposible salir indemne después de una crónica, un reportaje, mucho menos tras una novela. Como no lo salió Ernesto McCausland luego de Febrero escarlata (2005), la historia del intrépido periodista Capeto Sourdis, perdón, Capeto Cervantes en la ciudad de San Nicolás de los Caños, porque dejó su vida en cada párrafo, en cada palabra. ¿En busca de qué? ¿De un elogio, de una palmada en la espalda? No. En el amor está la respuesta. En el amor hacia los demás y hacia uno mismo, hacia lo que se es y lo que se hace.

Diez años después de su último trino, este fin de semana Esquina Fest, festival dedicado a su memoria, celebró la vida de Ernesto McCausland Sojo, el gigante, el amigo, el maestro, y dónde más si no en la Barranquilla que amó y de la que nunca se fue a pesar de haber recorrido el mundo con un morral de historias al hombro y la tonada melancólica del caribeño paseador en la boca. Ha nacido un festival para hablar de él, y tal vez, “no sé, Ernesto, no sé”, para hablar con él.