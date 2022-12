Día de la Discapacidad: vivir una prueba de amor

Descrito como una oportunidad para servir, la reconocida modelo y Señorita Colombia del año 2011 Daniela Álvarez se refiere al proceso que le he tocado vivir a propósito de la perdida de una de sus piernas. Sin embargo, el hecho que la llevó a usar de forma permanente una prótesis no la condenó a la derrota, sino que por el contrario, menciona que ha representado su mayor oportunidad para comenzar a vivir sirviendo. “Pasar por la pérdida de cualquier extremidad representa un choque muy fuerte, y adaptarme también fue difícil, pero he logrado disfrutarme esta nueva etapa”.

Álvarez comentó que lo que más recuerda es que luego de ser amputada, su médico le dijo que su verdadera rehabilitación estaba con el grupo de personas en condición de discapacidad. “Cuando entro a esa sala donde era la terapia entre tantas personas en condición de discapacidad me encuentro con alguien que me sorprendió, Ricardo, que era piloto y había perdido sus cuatro extremidades, pero eso no le robaba ni en lo más mínimo la alegría, eso me llevó a decirme: ‘¿y tú porque no puedes vivir así de feliz?’”.

La Señorita Colombia 2011-2012, aseguró que su vida ahora está dedicada a servir. Acaba de inaugurar su fundación, que lleva su nombre, con la que está sumando esfuerzos para apoyar específicamente a personas amputadas. El propósito inicial es poder entregar una prótesis mensual. “Este es un nuevo sueño que comienzo a desarrollar, pero que tenía pendiente hace mucho tiempo, brindarle la oportunidad a aquellos que no tienen acceso a una prótesis, de que pueden caminar y ver que aún hay mucho por vivir”.