“Creo grupos de apoyo para cambiar la vida de miles de mujeres”

En 2018, el éxito fue rotundo cuando Otoya creó el primero de los grupos, como una manera de poder encontrar una red de conexiones para cualquier tipo de consultas entre personas cercanas y que las recomendaciones pudieran funcionarles a todas las participantes.

El nombre surge gracias a que ella reside en el oeste de ‘La sucursal del cielo’, y ahí arrancó un proyecto pequeño sin mayores pretensiones. Actualmente hay más de 240 grupos que se han ido creando debido a la demanda de participantes.

Entre esos muchos espacios que hay, destacan varias comunidades que buscan hacerle la vida más fácil a todas las mujeres.

Entre esos grupos se encuentran: lactancia materna, ideas de loncheras para el colegio, emprendimientos, empleos, fertilidad y adopción, entre otros.

“Para mí ha sido absolutamente gratificante y eso es lo que me motiva. Hay gente que conozco y que me cuenta sobre su vida, porque cuando van a entrar les hago una serie de preguntas y las puedo ubicar en los grupos. Y me encanta que luego me escriban para darme las gracias, me dicen: ‘Laura conseguí un trabajo nuevo, gracias a tu grupo de empleos”.

La iniciativa ha supuesto para Laura Otoya una inyección anímica. “Los grupos de WhatsApp han sido trascendentes en la vida de muchas mujeres, más de lo que uno se imagina. Tanto en las vidas de ellas por simplemente utilidad como en el desarrollo de sus negocios”.

Es por eso que el objetivo de Otoya Tono es: “Cualquier persona que me escribe que necesita por algún motivo un grupo en cualquier parte del mundo, yo les pueda contestar que lo tengo y la pueda meter a uno en el que ella se sienta tan acogida como yo en su momento me logré sentir en Cali al tener un chat de estos”.