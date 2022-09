El guiño de Carmen Villalobos a Nicky Jam: ¿nuevo amor?

La también presentadora publicó en sus historias de Instagram el momento en el que su colega y amigo Gregorio Pernía, con quien además comparte set en la telenovela ‘Hasta que la plata nos separe’, le hizo una pregunta que la dejó sorprendida.

“¿Carmen, y tú qué opinas del amor?”, le interrogó el actor.

Villalobos se notó incómoda y ante la posibilidad de que no contestara, todos los participantes corearon “que hable, que hable”.

Después de hacer varios gestos de negación e incomodidad, la actriz decidió responder: “Yo en el amor me entrego, soy apasionada, soy intensa, soy consentidora, me encanta que me consientan, que me traten como una princesa, como lo que soy…”