‘Antioquia tiene mar’, una nueva apuesta del turismo paisa

Dos mujeres más completan el equipo. Su labor se inicia en la orilla de la playa de Arboletes, donde recuperan troncos, los ponen a secar durante mínimo ocho días a temperatura ambiente, sin que les dé la luz solar, y luego de cortar las piezas cada una pasa hasta por diez tipos de lijas diferentes. Con este material se diseñan desde portavasos, hasta mesas y sillas.

“El último paso es el barniz, no le quitamos esos huequitos o esas imperfecciones, porque valoramos cada detalle, es nuestra esencia y lo que nos hace únicos”.

Por otra parte, allí mismo, en el cálido, muy tranquilo y silencioso Arboletes, se encuentra Salvando Mares, otra iniciativa que también da una segunda oportunidad a los residuos arrojados al mar, en este caso al plástico PET.

“El municipio de Arboletes arroja 1,7 toneladas de basura diariamente, entre aprovechable y orgánico, antes éramos una iniciativa, pero desde enero somos una fundación, porque no solo limpiamos el mar de Arboletes todos los días a las 6:00 a. m., sino que también vamos a playas y afluentes cercanos, porque sabemos que todo va de la mano y que si no limpiamos otros lugares no se avanza mucho”, contó Alejandro Montoya, cofundador de Salvando Mares.