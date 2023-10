‘No puede hablar ni leer’: amigo de Bruce Willis revela su estado de salud

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”.

En mayo del 2023, Emma Heming, esposa de Willis, manifestó: “Cuando vives en el mundo de la demencia, sabes que las opciones son escasas, pero algunos no toman eso acostados, que es como se hace el cambio y voy a ser testigo de la belleza de esa última noche”.

En su momento, la familia de Bruce Willis expresó agradecimiento hacia los seguidores del actor por el apoyo que le han brindado en medio de este difícil momento.

“Nuestra más profunda gratitud por la increíble derramamiento de amor, apoyo e historias maravillosas que todos hemos recibido desde que compartimos el diagnóstico original de Bruce”, dice la publicación.