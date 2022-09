40 años del debut del versátil Ernesto McCausland en EL HERALDO

La sugerencia fue escuchada y lo asignaron como dupla de trabajo del tomasino Manuel Pérez Fruto, quien lo llevó a descubrir los secretos detrás de los homicidios, hurtos y hechos de orden público.

Su primer tema de portada de corte judicial lo publicó el sábado 4 de septiembre y lo firmó junto a Pérez: Un muerto y ocho heridos al desplomarse techo de edificio en construcción, fue el titular.

De la mano de Manuel Pérez cubrieron hechos de gran resonancia como el asesinato de indigentes en la Universidad Libre; el de Las Kaled, tres hermanas que murieron en extrañas circunstancias en el Carnaval de 1983, y la muerte a balazos del cantante de música vallenata Rafael Orozco, voz líder del Binomio de Oro.

“Era muy astuto, yo le presentaba las fuentes o a cualquier familiar de un fallecido y empezaba a preguntarles hasta lo más mínimo, obteniendo datos únicos. Incluso, yo le filtraba alguna información que utilizaba para lucirse con sus crónicas”.

En lo personal Pérez Fruto dijo que era muy humilde y que en varias ocasiones le agradeció públicamente por haberle enseñado muchos trucos en la reportería.

“Estuve con él en un seminario en el Círculo de Periodistas de Bogotá. Tengo unas anécdotas muy jocosas a su lado, ya que ese era mi primer viaje en avión y por los nervios me tuvo que amarrar con cinta en la silla. Él me decía ‘pelado’, y al llegar al hotel me dijo: ‘Ve pelado para que te bañes con esta pluma para que te salga el agua caliente’, y vamos a ver que me hizo la maldad y me salió un chorro de agua bien helado”.