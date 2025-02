La noche de este lunes 17 de febrero el Estadio Nacional no sería como cualquier otra. Había expectativa, emoción y, sobre todo, un sentimiento de alivio entre los miles de asistentes.

Lea: Jaime Bayly asegura que Shakira se intoxicó con un ceviche: “Le pido disculpas”

Apenas un día antes, la incertidumbre se había apoderado de los fans cuando se anunció que Shakira, aquejada por un cuadro abdominal que la llevó a ser hospitalizada, no podría presentarse el domingo 16 de febrero.

Pero afortunadamente todo cambió. La barranquillera, arribó al escenario con la energía que la caracteriza y abrió su show con ‘La Fuerte’. “¡Buenas noches, Lima!”, exclamó, mientras la ovación se escuchaba en cada rincón del estadio. El reencuentro, tras 14 años de ausencia en el país, se sentía más especial que nunca.

Lo de Shakira en Perú ha sido sencillamente MAJESTUOSO.

La energía que tiene, el brillo que emana, la producción del tour y su entrega en cada canción bailando y cantando la destaca en un nivel superlativo. Estoy orgullosamente asombrado de #Shakira

Eres lo más grande de LATAM. pic.twitter.com/JzqgjMmrbi — R2 López (@ArturoL1504) February 18, 2025

El espectáculo avanzó con un despliegue visual impresionante. Una imagen en la pantalla mostraba a Shakira transformada en sirena, marcando el inicio de ‘Copa Vacía’, su éxito junto a Manuel Turizo.

También: Shakira reprograma su concierto en Lima para noviembre y suma una nueva fecha

“Hay canciones que vienen a sanarnos”. Y con esa frase, arrancó ‘Soltera’, un himno de independencia femenina que desde su lanzamiento ha sido todo un hit.

Pero lo mejor aún estaba por llegar. El público explotó de emoción cuando comenzaron a escuchar el instrumental de ‘Hips Don’t Lie’. Y como no podía ser de otra manera, la barranquillera lo inició con el icónico movimiento de caderas que ha marcado su carrera.

En medio del show también apareció un bailarín vestido de robot para sumarse al juego de cortejo en ‘Te felicito’.

Shakira, siempre conectada con su gente, aprovechó el momento para enviar un mensaje de gratitud a todos sus seguidores peruanos.

Además: Jessi Uribe habló de cómo cuida su salud mental: “Se me baja todo y me quiero morir”

“Buenas noches, Perú. Buenas noches, cómo está mi gente. No saben qué emoción estar aquí. Qué ganas tenía de volver a Perú. 14 años sin verlos. Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre. En las buenas, en las no tan buenas, son los mejores. Definitivamente, Lima, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada”.

Palabras de la reina @shakira al público peruano 🇵🇪 ❤️



Te amamos madre. Tus fans peruanos siempre estaremos para ti en las buenas y en las malas. Y como tú dices:



“No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada” 🐺 #LMYNLWORLDTOUR#LMYNLWORLDTOURLIMA#Perú pic.twitter.com/b4DWWXqv41 — Matthew (@Matheo71417981) February 18, 2025

Mientras el show continuaba, todos disfrutaban de éxitos como La Bicicleta, Loca, Antología, Monotonía, entre otros.

La barranquillera no desaprovechó la oportunidad para hablar de qué manera la vulnerabilidad la ha hecho fuerte y la ha motivado a escribir un nuevo capítulo en su vida y su carrera.

Aquí: Publican foto inédita de Martín Elías: una ‘selfie’ con sus fanáticos durante su último concierto en Coveñas

“Yo no puedo pedir más, esto es increíble. Gracias por tantas alegrías. De las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto. Y nosotras, después de cada caída, nos levantamos un poco más sabias. Si queremos llorar, lloramos. Y si no queremos llorar, facturamos”.

El clímax del show llegó con un imponente espectáculo visual: una escultura de una loba gigante apareció en el escenario, y en las pantallas se proyectó un mensaje poderoso: “una loba no ataca, se defiende”.

Era el augurio de lo que estaba por venir: ‘She Wolf’, una de las canciones más esperadas de la noche.

LOBA#LMYNLWorldTour#LMYNLWorldTourLima@shakira interpreta Loba esta noche en concierto de Lima Perú. 🇵🇪

La manada esta feliz. Auuuuuuu💎🐺 pic.twitter.com/3dh4C31gut — Ender Torres (@Ender_Etz) February 18, 2025

Pero aún faltaba el broche de oro. Shakira se despidió con el tema que ha definido esta nueva etapa de su carrera: ‘BZRP Music Sessions #53′. El estadio se estremeció con el estribillo que ya es todo un himno de independencia y define el concepto de la gira.

Lea: Sebastián Silva, actor de ‘La reina del flow’, reveló por qué se fue para EE. UU.: “Quedé enamorado”

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Lima la verá en dos presentaciones más

Shakira volverá a Lima en noviembre de 2025. La empresa Master Live Perú confirmó la reprogramación del concierto que estaba previsto para el 16 de febrero y que fue cancelado debido a problemas de salud de la artista.

La nueva fecha será el sábado 15 de noviembre, y las entradas adquiridas para la presentación de febrero seguirán siendo válidas automáticamente.

Debido a la alta demanda de boletos, Master Live Perú también confirmó un tercer concierto en la capital peruana.

También: Paquita la del Barrio, el adiós al ícono del desamor y de venganza contra los hombres

Este nuevo show se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2025 y busca dar una nueva oportunidad a los fans que no pudieron conseguir entradas.

“Desde el primer día, la demanda por boletos en Perú superó todas las expectativas, con miles de fans intentando conseguir entradas y largas filas que se extendieron incluso después de que ambos conciertos programados se agotaran rápidamente”, explica el comunicado.

Por esta razón, los organizadores solicitaron a Shakira y su equipo la posibilidad de sumar una fecha adicional, lo que finalmente se concretó.