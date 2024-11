Londres, Glasgow y un tren fuera de control. Esas son las coordenadas principales de Nightsleeper, la nueva miniserie de Universal+ que se estrenó el 14 de noviembre. Protagonizada por Alexandra Roach y Joe Cole, la historia mezcla adrenalina, claustrofobia y el constante miedo a una catástrofe inminente.

En entrevista exclusiva con EL HERALDO, Alexandra Roach habló sobre su experiencia al dar vida a Abby, una brillante experta en ciberseguridad que enfrenta desafíos tanto personales como profesionales mientras intenta detener el tren hackeado.

Prepararse para ser Abby

Cuando le preguntamos cómo se preparó para interpretar a un personaje tan único, Roach confesó: “Tuve que aprender muchísimo. No soy experta en ciberseguridad, así que me sumergí en pódcast, documentales y todo lo que pudiera ayudarme a entender ese mundo. El lenguaje técnico fue un gran reto, como aprender un idioma nuevo. Además, el campo está dominado por hombres, lo que me ayudó a conectar con la resiliencia de Abby, quien ha tenido que demostrar su valía constantemente.”

Esa combinación de aprendizaje técnico y comprensión emocional le permitió construir un personaje fuerte, pero también vulnerable.

Universal+/Cortesía

Un rodaje claustrofóbico

Gran parte de la acción de Nightsleeper ocurre dentro de un tren que no puede detenerse. Según la actriz, la experiencia del rodaje fue tan intensa como lo que los espectadores verán en pantalla:

“Estar encerrada en un estudio seis horas al día, con ese nivel de estrés, hacía que mi cuerpo reaccionara como si realmente estuviera en peligro. A veces, mi ritmo cardíaco se aceleraba, y al final del día tenía que hacer un esfuerzo consciente para relajarme”.

Afortunadamente, la autenticidad del set jugó a su favor: “Todo estaba tan bien construido y funcional, desde las computadoras hasta los teléfonos. Fue como estar en un patio de juegos donde podía sumergirme completamente en el personaje. No había que fingir frente a algo improvisado, todo estaba allí para facilitar la interpretación”.

Abby y sus secretos

La actriz también compartió detalles sobre el trasfondo de su personaje: “Abby es alguien que no sigue las reglas al pie de la letra. Creció en una zona trabajadora de Gales y fue reclutada por la agencia gubernamental después de hackear un sistema. Esa experiencia la marcó y siente que siempre debe demostrar que merece estar donde está, tanto a los demás como a sí misma”.

Esa lucha interna, confiesa Roach, es algo que quiso explorar en profundidad: ”Todos tenemos esa voz interior que nos cuestiona. Yo también me pregunto a veces si estoy a la altura. Quise mostrar esa humanidad en Abby, porque creo que la hace más real y cercana”.

Con la serie ya terminada, Alexandra Roach no oculta su orgullo por el resultado: “Ver a Abby en pantalla fue como verme a mí misma siendo más honesta. Llegó en el momento justo de mi vida y estoy muy agradecida por la experiencia. Fue un esfuerzo colectivo, y todos en el equipo estamos muy orgullosos de lo que logramos”.