La escritora colombiana Piedad Bonnett, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024, considera “imposible” ser poeta y no tener una mirada empática y, por ello, dice, escribe poemas “atravesados” por el dolor del migrante, de la pobreza, del olvido histórico y de su país, “muy violento y con mucha desdicha”.

Bonnett (Almafi, 1951) recoge este martes en Madrid el máximo galardón de la poesía en lengua española, que se concede a su antología ‘La oscura disonancia’, y le entregará la reina Sofía de España, madre de Felipe VI.

Son más de 200 poemas, algunos inéditos e incluso manuscritos, con mucha denuncia social en un primer momento, para dar paso a otra etapa marcada por la enfermedad y suicidio de su hijo Daniel, en 2011, con solo 28 años.

Y es, precisamente, el óleo ‘Lápiz, 2001′ de su hijo el que ilustra la portada de una antología de poemas que son capaces de “mirar y compadecer” como le enseñaron sus padres: “Vivo en un país violento con mucha desdicha, y no se puede existir sin una mediana de sensibilidad, sin sentir el dolor ajeno”.

Una poesía de “cicatrices”

La antología, presentada este martes por Patrimonio Nacional (organismo público responsable de los bienes de titularidad del Estado que proceden del legado de la Corona española), y la Universidad de Salamanca (España), que edita el texto, deja ver su evolución como poeta, una creación en progreso donde, dice la escritora, se ven sus “cicatrices”.

Bonnett reconoce que seleccionar una antología fue una tarea “muy difícil” porque se tuvo que poner en conexión con sus propios poemas, “como si no los conociera para hacer, de verdad, una selección representativa” de lo mejor que ha hecho, y eso implica “una mirada crítica”.

Y recibir este premio es una “satisfacción enorme”, ya que supone el aval de los lectores y de gente respetable y competente: “Es un momento especialmente importante en mi vida”, confiesa.

Blanca Millez/EFE La escritora, poeta y dramaturga colombiana Piedad Bonnett (2d), XXXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana; y los miembros del jurado: Ana de la Cueva (d), presidenta de Patrimonio Nacional y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, acompañados de Francisca Noguerol, catedrática de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca y antóloga, durante la presentación este martes en Madrid de la antología poética de Piedad Bonnet.

Sin embargo reconoce sentir ambivalencia y preguntarse, en el fondo, si acaso el premio no le correspondería a otros poetas, “enormes voces que se merecían este reconocimiento”.

En la presentación de la antología, en el Palacio Real de Madrid, Bonnett explica que va entrando en una edad en la que va haciendo balance de vida, y la mejor representación está en su último libro, ‘La mujer incierta’, de la editorial Alfaguara, donde muestra lo mucho que le costó creer en su talento.

En la presentación, Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca han valorado la capacidad de Bonnett para acercarse “a la parte oscura” y a la denuncia social con “extraordinaria sensibilidad” y una poética “valiente”.

Bonnett leyó ante el auditorio un manuscrito dedicado a su hijo que le produce especial emoción: “Te he visto vacilar al borde, antes de dar el salto. Y me he quedado quieta, en mi silla blanca esperando que emerjas de la aguas”.

La poetisa premiada es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de los Andes, con una maestría en Teoría del Arte por la Universidad de Colombia, con nueve libros de poemas publicados y varias antologías.