El baterista original de la popular banda Bee Gees, Colin ‘Smiley’ Peterson, falleció a los 78 años. El músico, productor y actor de origen australiano, también fue miembro de las bandas Steve and the Board y Humpy Bong.

Fue por medio de la página de Facebook ‘Best of the Bee Gees’ en dónde se anunció su muerte este lunes 18 de noviembre, aunque de momento no se han brindado mayores detalles de las causas por la que perdió la vida.

“Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Colin ‘Smiley’ Petersen. Enriqueció nuestras vidas y unió a nuestro grupo con amor, cuidado y respeto. No estoy seguro de cómo podemos seguir adelante sin su sonrisa brillante y su profunda amistad. Te queremos Col. Descansa en paz”.

Cabe señalar que fue parte también del grupo tributo The Best of the Bee Gees. Aunque, en 2022 llegó a confesar que al inicio estaba “un poco reacio” de volver a unirse al grupo.

Colin ‘Smiley’ Petersen fue un músico y actor australiano que estudió en la misma escuela de Robin y Maurice Gibb, aunque no terminaron al mismo tiempo, pues Colin dejó los estudios para protagonizar la cinta Smiley en 1956, lo que lo hizo ganarse su apodo.

porteriormente se mudó a Inglaterra donde no le fue tan bien, por lo que llamó a los hermanos Gibb, quienes le ofrecieron unirse a ellos y ser uno de los Bee Gees, formando parte de los primeros álbumes de la banda.

Cabe destacar que él mismo no se veía como un baterista habilidoso, como lo llegó a confesar en una entrevista de The Strange Brew Podcast 2022 con Jason Barnard, según The Mirror.

“No era el baterista más hábil técnicamente, pero creo que a veces menos, es más. Cuando estás limitado, tienes que ser creativo, como Chuck Berry, que hizo magia con solo unos pocos acordes. Para mí, siempre se trató de servir a la canción”, dijo en una ocasión.

Una rara coincidencia

Un dato que llama la atención es que solo cuatro días antes del fallecimiento de Peterson, había perido la vida también Dennis Bryon, de 76 años, baterista de los Bee Gees desde 1973.

Bryon, nacido en Cardiff, Gales, fue parte de los Bee Gees en muchos de sus mayores éxitos en los años 70, incluyendo Stayin’ Alive, How Deep is Your Love, You Should Be Dancing, More Than a Woman y el resto de la banda sonora de Saturday Night Fever. Comenzó a tocar la batería cuando tenía 14 años.

Más recientemente, tocó con una banda tributo llamada los Italian Bee Gees formada por tres hermanos italianos.

En las memorias de Bryon, You Should Be Dancing: My Life With The Bee Gees, escribió sobre escuchar su radio en el carro mientras conducía a su casa en Miami en 1978. Cambiaba entre estaciones y se encontró con cinco que tocaban canciones del álbum Saturday Night Fever de los Bee Gees simultáneamente.

“Ahí fue cuando supe que este disco era grande”, escribió el Sr. Bryon. “Muy, muy grande”.

La banda fue formada por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb como adolescentes en Australia a finales de los años 50. Su larga carrera estuvo llena de improbables altibajos, desde dolorosas baladas en los años 60 hasta resurgir a mediados de los años 70 como el rostro multiplatino del pop disco.

Para 1974, alrededor de cuando el Sr. Byrion se unió, los Bee Gees habían decaído. Tenían problemas de alcohol y drogas, y sus álbumes no se vendían. Su sello estaba “a punto de dejarnos”, recuerda Barry Gibb en un documental de HBO de 2020, “The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart”. Su abrazo a lo que se convertiría en el sonido disco rápidamente cambió su suerte y los convirtió en uno de los grupos más populares del mundo.

Barry Gibb es el último hermano sobreviviente. Maurice murió en 2003, mientras que Robin murió en 2012.