El auge de la cultura geek, el anime y el K-Pop ha encontrado en Barranquilla un espacio acogedor en la HiroCon, evento que este domingo celebra sus 10 años de historia como uno de los espacios más esperados por los amantes de la cultura asiática. Lo que comenzó como una iniciativa para reunir a los amantes de estas tendencias en un espacio reducido, hoy es un referente regional que convoca a miles de fanáticos de todas las edades.

“Recuerdo cuando empezamos en 2014, esperábamos unas 100 personas, pero llegaron casi 500. Desde entonces, HiroCon no ha parado de crecer, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad geek”, comenta Andrey Contreras, CEO de Hiro Tienda Anime y organizador del evento.

El Centro de Convenciones del Blue Gardens, se llenó de mucha creatividad con las propuestas de distintos cosplay, quienes vestidos de su personaje favorito enloquecieron al público. En plena entrada del evento se encontraba Jaime Piedrahita, representando a Scorpion, del videojuego ‘Motal Kombat’, quien con el característico amarillo resaltaba entre la multitud.

Orlando Amador Jaime Piedrahita, representando a Scorpion de ‘Mortal Kombat’.

“Es mi favorito desde que descubrí este videojuego, desde la novena entrega, así que aproveché esta convención para interpretarlo. Yo no creía que este tipo de eventos se hacían en Barranquilla, pero es chévere vivir esta experiencia, por eso es que me conseguí mi vestido de peleador y vine a disfrutarlo”, dijo el joven.

Disfrutando entre amigos

Un dúo que llegó para sorprender a muchos fue el que integraron Leonardo Rosember y William Morón, quienes dieron vida a Deadpool y Wolverine, respectivamente, personajes que este año protagonizaron la película ‘Deadpool 3′, convirtiéndola en todo un acontecimiento. En esta ocasión llegaron a la HiroCon y se les vio mucha complicidad. El uno con máscara y todo y el otro con sus ya famosas garras.

“Esta idea nació para un Halloween, fui a un local, vi el traje y es un personaje que siempre me ha gustado y dije me lo llevo. Realmente me fascina lo que es la personalidad, su comportamiento, su actitud y me parece un personaje muy carismático”, dijo Leonardo.

Orlando Amador Cosplayers dándole vida a Wolverine y Deadpool.

A su turno Morón contó que ha sido muy divertida la experiencia. “Es la primera vez que cosplayeo un personaje y me he divertido mucho, me han pedido muchas fotos, especialmente por toda la complicidad que he generado con Deadpool”.

Otra que se sumó a esta aventura es Andrea Reyes Rico, de 17 años, quien encarnando a Rauru del videojuego ‘Zelda Tears of Kingdom’, dio gran muestra de su talento como diseñadora de modas. “Lo que principalmente me animó a hacerlo fue el diseño, porque me parece un personaje que además de ser muy conciso en el diseño también es muy entretenido de ver. Yo estudio Diseño de Modas, me motiva hacer estos diseños difíciles y parece que les ha gustado bastante porque es algo que no han visto antes y no han faltado las fotos”, contó la entusiasta joven”.

Orlando Amador Andrea Reyes Rico interpreta a Rauru del videojuego ‘Zelda Tears of Kingdom’.

El diseñador gráfico John Varela, miembro del jurado del concurso de cosplay, se refirió a los aspectos claves para lograr una buena interpretación. “Primero, la confección del traje, la calidad con la que el concursante realizó o hizo parte de la realización del traje, y, segundo, la caracterización a la hora de interpretar al personaje, los movimientos, que la persona tenga la actitud, o sea, que nos muestre de verdad que él es ese personaje”.

Zona K-Pop y videojuegos

En una década, HiroCon ha reunido a más de 45 mil personas, consolidándose como el escenario perfecto para disfrutar de la cultura asiática, el cosplay, los videojuegos y el K-Pop.

Esta décima edición no solo es un homenaje a los orígenes del evento, sino una reafirmación de su compromiso por seguir creciendo y ofreciendo experiencias únicas. Es por ello que Sebastián Aleans, líder de la zona Gamer, dijo que este año tienen juegos de la época que actualmente están en furor de la juventud. “Tenemos ‘Mortal Kombat 1′, ‘Dragon Ball Sparking Zero’, que es el torneo que ahora mismo se ha llenado muchísimo. Me gusta mucho ver cómo se mueve el ambiente gaming en Barranquilla, porque anteriormente pues esto era muy poco. Entonces, ahora mismo que se reúna todo el mundo para jugar los videojuegos que están en tendencia, es algo espectacular”.

Un salón fue dedicado al mundo K-Pop, estaba lleno generalmente de niñas y jóvenes que imitaban las coreografías de la afamada agrupación BTS. Allí se encontraba Isabela Guerrero con su emprendimiento consistente en escribir los nombres de las personas en coreano y vender dos stickers por la suma de $3.000. “Este es un estante que se encarga de difundir la cultura, todo lo que está relacionado a lo coreano, ya sea la música, la comida, el turismo y la ciudad. Y aparte estamos haciendo la venta de los nombres en coreano para que las personas tengan la oportunidad de experimentar cómo sería su nombre en este idioma”.

Una invitada estelar

Para esta edición especial, HiroCon contó con la participación de Laura Torres, una de las actrices de doblaje más icónicas de América Latina. Conocida por dar voz a Goku, Gohan y Goten en su infancia en ‘Dragon Ball’, Torres ha marcado la infancia de generaciones con personajes como Nobita Nobi (Doraemon), Tommy Pickles (Aventuras en Pañales) y Alice Abernathy (Resident Evil). Durante el evento, los asistentes pudieron conocerla en sesiones de autógrafos y charlas exclusivas.

“Es un honor celebrar esta fecha tan importante junto a nuestros seguidores y con una invitada de la talla de Laura. Queremos que sea un día inolvidable para todos”, agregó Contreras.

El evento, que se realiza en el Centro de Convenciones del Centro Comercial Blue Gardens irá hasta las 7:00 p.m., y cuenta con una programación variada que incluye: concursos de cosplay y dibujo, torneos gamer, una zona K-Pop, organizada en colaboración con Hallyu Barranquilla, que incluyó presentaciones, retos de baile, charlas sobre doramas (series japonesas), zona de emprendedores, con stands de artículos de colección y muestras de artesanos locales.