Un día como hoy, hace 40 años, el japonés Akira Toriyama publicó el primer capítulo del manga ‘Dragon Ball’, una creación inspirada en las artes marciales que tras cuatro décadas ha adquirido una inmensa popularidad, reflejada en la serie de televisión, así como en las películas y videojuegos que tienen como personaje principal al saiyajin Gokú.

El 20 de noviembre de 1984, el primer capítulo de este manga llegó a las páginas de la revista Weekly Shōnen Jump en Japón, marcando así el inicio de una saga que trascendería fronteras, generaciones y culturas. Su creador, combinó elementos de las artes marciales, la mitología oriental y la ciencia ficción para dar vida a una historia que ha ganado seguidores en distintas épocas, convirtiéndose en un verdadero fenómeno mundial.

Inspirado en la clásica novela china Viaje al Oeste, Toriyama creó a Gokú, un niño con cola de mono y fuerza sobrehumana, cuya vida gira en torno a las batallas, la búsqueda de las esferas del dragón y su evolución como guerrero. A lo largo de sus aventuras, Gokú se rodea de personajes entrañables como Bulma, Krillin, el maestro Roshi, Gohan y Goten, quienes junto a él enfrentan amenazas cada vez más temibles.

‘Dragon Ball’ se convirtió rápidamente en un éxito de ventas en Japón y fue adaptado al anime en 1986, catapultando su popularidad al resto del mundo. La serie animada fue un puente entre culturas, que invitó a millones de niños y jóvenes de este lado del mundo a descubrir la narrativa japonesa.

Su impacto en Barranquilla

Andrey Contreras, CEO de Hiro Tienda Anime y organizador de la HiroCon, evento que acaba de celebrar una década este fin de semana, explica que en su tienda a diario atiende a personas que llegan en búsqueda del algo que los acerque a ‘Dragon Ball’. “Esto es algo que si yo no tengo en mi negocio, mi negocio no existe. Debo sí o sí tener mercancía de Dragon Ball porque prácticamente el 90 %, de las personas que ven anime han visto esta, y se compran una figura de su personaje favorito, una camiseta, una gorra, es algo que nunca va a pasar de moda”.

Contreras agrega que eventos como HiroCon, que el pasado domingo tuvo como gran invitada a la actriz de doblaje mexicana Laura Torres, quien da voz a Goku y a sus hijos Gohan y Goten, esta fiebre va en aumento. “El evento congregó a 4.800 personas, algunos incluso lloraban mientras escuchaban a Laura hablar como Goku, porque evidentemente los trasladaba a su infancia”.

Cortesía HiroCon Durante la reciente HiroCon varios fans de ‘Dragon Ball’ disfrutaron de un evento único.

Víctor Rey, locutor de Radio Tiempo y reconocido fans de Goku y sus amigos, contó a EL HERALDO que si bien como cualquier niño veía programas como ‘El Chavo del 8′, fue el anime japonés, la que captó toda su atención. “Al final terminaba viendo como un espejo, ese niño que se está criando, que quiere ser fuerte, que quiere superarse, que quiere alcanzar cosas, que quiere llegar a niveles más altos (…) Creo que ese punto en el que tú te reflejas como queriendo tantas cosas en la vida y descubrir tus capacidades, fue lo que hizo que me enamorara precisamente del anime”.

Rey contó que ha ido a varios eventos cosplayers y que esta historia siempre lo ha puesto a reflexionar. “Hay gente, por ejemplo, que trata de guardar sus sentimientos o que le cuesta mostrar lo que siente, pero al final es capaz de hacer lo que sea por la gente que ama”.

Madre e hijo unidos por esta pasión

La administradora de empresas Liliana Arteaga González, es fans hace 20 años de ‘Dragon Ball’, desde que su hijo Alberto Mario Ramos Arteaga se volvió aficionado. Juntos van a encuentros de anime, coleccionan mangas y algunas figuras.

“Para mí es una felicidad porque siento que mi hijo goza mucho, se siente feliz, incluso a veces le escucho unas carcajadas y pues me sumo a su ambiente porque siento que es muy sano y tiene muchas enseñanzas, incluso me ayudó para que Alberto fuera más extrovertido”.

Cortesía Liliana Arteaga González y su hijo Alberto Mario Ramos Arteaga son fans de Goku y sus amigos.

Por su parte Alberto Mario Ramos Arteaga, de 23 años, quien estudia Arquitectura, explica que vivir junto a su madre las emociones que produce este mundo es algo invaluable. “Ella empezó a ver el anime por curiosidad, cuando yo tenía 6 años, pero con el tiempo entendió todas las enseñanzas y es la que me acompaña a los distintos eventos que se realizan en la ciudad”.

Recordó que en 2018 hizo una pintura de Gokú durante su época estudiantil y su propuesta hizo parte de una exhibición escolar. “Más que nada me ha inspirado mucho porque que me ha brindado valores que me han definido como persona, y también ha sido mi ayuda en momentos muy difíciles”.