Emily Clavel y Daniela Álvarez son dos mujeres que no solo las une su resiliencia, sino también la fortaleza emocional que les ha permitido superar aquello que, alguna vez, percibieron imposible de hacer.

Clavel, actual arquera de la selección colombiana femenina de amputadas, y Álvarez, modelo, exreina y presentadora colombiana, son mujeres en condición de discapacidad física, pues la deportista perdió su brazo derecho durante su infancia y la modelo su pierna derecha durante la pandemia.

Pero sus límites solo reposan en sus extremidades, porque en su mente no hay ninguno.

Estas valientes compartieron sus aprendizajes a los estudiantes de la Institución Universitaria de Barranquilla el pasado 12 de noviembre en el Pabellón de Cristal del Malecón del Río.

Los jóvenes conocieron su historia de vida, las herramientas de las que se apoyaron para superar lo que acarrea perder una extremidad del cuerpo, y consejos para afrontar uno de los mayores adversarios del ser humano, la mente.

Luego de perder su extremidad, Daniela Álvarez, Miss Colombia 2011, ha llevado su testimonio en distintas partes del continente para demostrar que sí se puede volver a vivir.

“A mis 32 años yo pensé que sabía cómo funcionaba la vida. Estudié Comunicación Social, participé en pasarelas, logré ser Miss Colombia, logré ser presentadora, y a los 32 años me cambió la vida. Y básicamente lo que aprendí fue que tú no tienes el control de nada”, recordó la modelo.

Una de las principales herramientas que utilizó Daniela para superar este reto fue la aceptación. “Aprendí que lo mejor que puedo hacer es aceptar. Con la aceptación puedo hacer mucho más que con la resistencia”, sentenció.

Johnny Olivares

Además de la aceptación, Daniela también conversó acerca del poder de decidir: optó por llevar su situación con la mejor actitud, pese a que al principio pensó que era el fin.

De esta forma, uno de sus lemas ante este nuevo desafío es: “Gracias Dios por lo que me quedó, porque con lo que me quedó voy a lograrlo todo”.

Y agregó: “es importante que nunca olviden que la verdadera fortaleza está en nuestra vulnerabilidad y en la actitud”.

A su turno, Emily Clavel, arquera de la selección colombiana femenina de amputadas, comentó que en su caso fue su familia quien tomó la decisión de amputar su brazo derecho cuando era una niña. Una eventualidad que calificó igual de traumática.

“Viví una amputación de muy pequeña y eso cambia la vida de mucha gente... Esta cicatriz me

recuerda que el mundo no está hecho para personas como nosotras”, sentenció la deportista.

Clavel, de nacionalidad venezolana, estudió en siete colegios, puesto que en cada institución que llegaba recibía bullying por parte de sus compañeros. Ante esto, con su familia se mudaron en distintas ocasiones con el fin de huir del matoneo.

“Esas vivencias me han enseñado a crecer, a entender que la vida no se acaba con una amputación. Y así mismo la vida no se acaba con una crisis que podemos estar pasando, porque nosotros siempre podemos decidir qué hacer ante esas situaciones difíciles”, expresó durante la charla.

Uno de los escudos de Emily es el humor. Para ella, es la mejor forma de hacer frente a los comentarios negativos. A propósito, recordó una reciente anécdota que tuvo con sus compañeras del equipo: “Estábamos las quince mujeres en la misma condición de discapacidad. Nos montamos en el bus y el chofer pregunta: bueno, ¿están todas completas? Y una de nosotras responde: No, no estamos completas. Pero estamos todas aquí”.

Y el humor lo complementa con su relación con Dios y su familia, quienesdesdesiemprehancreído en ella. Ambos son factores que han sido fundamentales para desarrollar su carrera en el triatlón y, años atrás, como banquera. Para Emily, la clave es aprender a darle la vuelta al acontecimiento para ser más resiliente.

Atención a jóvenes

Durante la jornada también se dio a conocer el proyecto Chatlemos, el cual tiene el propósito de brindar atención las 24 horas de los 7 días a los jóvenes de Barranquilla por medio del chat de WhatsApp 318 804400.

Cabe destacar que tan solo en el 2023 se registraron 1.058 intentos de suicidios, 600 de ellos jóvenes de los 12 a 22 años. Y en lo corrido del 2024 van 265.

Asimismo, durante la charla, en la que también participó la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, se abordó la iniciativa de la Alcaldía Inclúyete+, que busca promover la inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores. Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).

Aljure anunció que entregarán 25 prótesis a personas en condición de discapacidad a través de la alianza con la fundación Daniela Álvarez.