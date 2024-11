Durante la gran gala de premiación de los Latin Grammy, que se celebró la noche de este jueves en Miami, hubo una ganadora que causó intriga entre muchos de los que seguían de cerca el evento de premiación.

Se trata de Ela Taubert, quien conquistó el premio a Mejor Nuevo Artista. En nuestro país muchos siquiera sabían que había nacido en nuestro territorio, y por eso quizás los aplausos no fueron más fuertes, pero sí célebralo Colombia, una hija de esta nación tan musical triunfó en tan importante gala.

Lea aquí: Miss Universo 2024 tuvo noche de preliminares en CDMX

“¡Wow! Muchas gracias, creo que cualquier músico o artista sueña con un momento así, yo quiero darle gracias a Dios, porque me regaló este sueño (...) a Kevin, que está aquí al lado, que es la persona que creyó en mí, con quien hago música, mi productor, mi compañero, un aplauso para él. A mi maravilloso equipo, a Universal Latino, a Angela, Jesús, Salomón, a todos muchas gracias por creer en mí, a la academia y a todos los nominados, estos de ustedes, los admiro y respeto muchísimo. A la gente que escucha mi música, ustedes me trajeron acá, muchísima gracias y por último a Joe Jonas gracias por acompañarme esta noche, nuestra canción sale a media noche, así que muchas gracias”, fue el discurso que dio la joven con lagrimas en los ojos cuando ganó su premio.

Sus palabras estremecieron a figuras como Karol G, Sebastián Yatra y Carlos Vives, la aplaudían de pie.

Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Ela Taubert Joe Jonas durante su presentación en el Kaseya Center.

Durante la ceremonia de los Latin Grammy, celebrada en el Kaseya Center de Miami, Taubert también sorprendió al público con una actuación junto a Joe Jonas, interpretando una versión bilingüe de su éxito ¿Cómo pasó? Esta colaboración fue uno de los momentos más destacados de la noche. La canción, que ya ha acumulado más de 250 millones de reproducciones, es un remix de su tema original y aborda las complejidades del amor y el desamor.

Le puede interesar: La Lectura del Bando 2025 será en el Romelio Martínez

La artista, que creció en Bogotá, es hija de la recordada presentadora y exreina Érika Taubert. Ela agradeció también a su madre por apoyarla con sus sueños en la música: “Gracias a mi mamá por haber creído en mí desde el principio”, dijo en su discurso durante la premiación.

En su página web Ela se refiere a su pasión musical. “Desde que tengo memoria la música ha estado en los momentos más difíciles e increíbles de mi vida, ha sido mi compañera fiel y mi salvavidas. Me hizo sentir libre de ser lo que era y soy, vulnerable y fuerte. iMe emociona acompañarlos en cada momento posible de sus vidas, como las canciones me acompañaron a mí! Al final crecer acompañado es más bonito. Y todo esto se resume en una mariposa, o como la llamé la primera vez que me enamoré de ella a mis 3 años ‘Piriposa’”.