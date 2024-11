La increíble historia de supervivencia de los cuatro hermanos Mucutuy, aquellos que duraron 40 días en medio de la espesa selva colombiana luego que la aeronave en que se transportaban se accidentara, es ahora un documental dirigido por el ganador del Óscar, Olrando von Einsiedel.

Junto al colombiano Jorge Durán y la británico-peruana Lali Houghton, el documental relata la sorprendente historia de supervivencia de los hermanos Mucutuy y de su heróico rescate que llega a la plataforma de streaming Netflix este 14 de noviembre.

A través del archivo de videos grabados en el momento, esta producción narra en detalle la búsqueda de cuatro niños indígenas, desde dos puntos de vista: la sabiduría ancestral de la comunidad y las tácticas de los militares, enfrentados en primera instancia hasta que logran trabajar en conjunto.

El documental presenta testimonios de primera mano y material de archivo de quienes arriesgaron sus vidas para buscarlos, entre ellos el Ejército colombiano, rescatistas indígenas voluntarios y familiares de los niños.

Una propuesta desde el archivo

Jorge Durán, codirector de la cinta, explicó a EL HERALDO que lo que tenían pensado inicialmente en la propuesta narrativa de este documental era construirlo únicamente con el archivo audiovisual de los celulares de los rescatistas, las bodycams de las fuerzas especiales e incluso de los periodistas. Sin embargo, en el camino se dieron cuenta que estos videos no alcanzarían para lo que quería y ahí debieron replantear qué hacer.

“Cuando nos dimos cuenta que no alcanzaba, decidimos apostar a hacer algo que para mí es bien original, por lo menos yo no lo había visto antes, y era recrear en el mismo formato que estaba el archivo. Mejor dicho, complementar los huecos narrativos que no teníamos en el archivo de verdad, y tú como audiencia no te das cuenta, porque usamos exactamente las mismas cámaras, los mismos celulares, no son celulares de alta gama ni nada, sino son los mismos celulares que tenían los rescatistas”, precisó Durán.

Courtesy of Netflix / 2024

Aunado a eso, el documental presenta unas visuales de naturaleza y unos planos estilizados que lograron ya con cámaras de alta gama y con lentes de alta gama.

“Teníamos dos directores de fotografía de clase mundial, Franklin Dow y Mauricio Vidal, que hicieron un trabajo increíble. Tú ves los planos de naturaleza, sobre todo los macros, y son de nivel mundial. Están muy chéveres y eso contrasta con la calidad visual del archivo. Entonces es como que te dan dos puntos de vista. El punto de vista de lo que estaba pasando en la inmediatez de los rescatistas y de las personas especiales, y también este universo épico que es nuestra selva”.

Dos corrientes de pensamiento

Pero este documental no solo se basa en el rescate de los hermanos, sino que tiene otro hilo conductor: las diferencias entre el pensamiento indígena y el actuar de los militares, tras años de desconfianza y conflicto.

“Para mí lo más extraordinario de todo es esto. De alguna manera que estas dos corrientes de pensamiento se hayan juntado y, digamos de manera simplísima, hayan dejado la prevención a un lado, hayan tenido la mente abierta para poder escuchar al otro. Y digamos que lo que encontró los niños fue el conocimiento de los indígenas y la sabiduría cultural de ellos. Pero gracias a la mente abierta de los generales, de los comandos, de dejar que eso pasara. Y gracias a los helicópteros de ellos, a la comida de ellos, a la protección de ellos, pues lograron lo que lograron. Y es una cosa que para mí me parece que es una lección para el país”.