En el mundo salsero es conocida la enemistad entre dos grandes músicos que alguna vez hicieron historia como fórmula musical: por un lado el panameño Rubén Blades y en la otra esquina Willie Colón ‘El malo del Bronx’.

Con éxitos como el álbum ‘Siembra’, el más vendido en la historia de la salsa, a sus espaldas, los dos cantantes han dejado en claro en muchas oportunidades que lo que fuera una gran unión ya no queda nada y en los últimos días han tenido un nuevo round, todo a causa de las elecciones en Estados Unidos.

El primero en calentar la situación fue Willie Colón, simpatizante de Donald Trump, quien publicó en su cuenta de Instagram un meme con una fotografía de Rubén Blades en su personaje en la serie ‘Fear The Walking Dead’ y la leyenda “¿Votaron por Trump?”, pues el panameño ha sido uno de los acérrimos críticos del electo presidente.

Seguidamente, un fanático respondió al meme diciendo: “Que cada quien vote por el que consideraba que era mejor candidato para eso hay libertad supongo”, pero, Colón no se quedaría callado y replicaría: “Él no es ciudadano, no puede votar”.

Los días pasaron, Colón publicaba más imágenes en apoyo a Trump y Blades no respondía, hasta la noche del lunes 11 de noviembre, dedicándole una extensa respuesta en su página web.

“Hola Willie, Espero estés bien de salud y aclaro que si no te hubieras burlado de mí y puesto mi nombre y foto en tus redes sociales, los medios de comunicación amarillistas no las hubiesen recogido, creado escándalo y yo no me hubiese enterado. Es que he andado bastante ocupado estas semanas, una bendición a mis 76 años”, inicia la misiva.

Luego, el panameño se dispuso a desgranar todos los proyectos tanto musicales como cinematográficos en los que ha estado trabajando, por lo que no puede estar pendiente de los memes de su excompañero.

Entre esas se encuentra que estuvo en México, filmando su primera película en español, titulada ‘Campeón Gabacho’, dirigida por Jonás Cuarón, hijo del excelentísimo director Alfonso Cuarón. Además, estuvo de gira con ‘Editus Ensamble’, de Costa Rica y ‘Boca Livre’, de Brasil; presentándose en el Teatro Nacional de San José, Costa Rica, dos presentaciones en el Rose Theater, en New York, auspiciadas por el Lincoln Center, una presentación en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, Puerto Rico, y una participación en el concierto “Paz con la Naturaleza: Un Canto por la Vida” en el marco de la COP16, en Cali, Colombia.

“También, como es mi costumbre desde hace ya muchos años, suelo escribir artículos que publico en mi página web y en mis redes sociales, sobre actualidad, política y sobre la vida en general, tratando de presentar argumentos que sustenten mis opiniones y aprendiendo de los comentarios de mis lectores, estén o no de acuerdo con el contenido de lo que escribo”, añadió.

Renglón seguido explicó que va camino a los Latin Grammys que organiza la Academia Latina de la Grabación, a unirse con la comunidad musical, reencontrarse con colegas y amigos que respeta y aprecia, “a celebrar junto a ellos el hecho de estar vivos aun produciendo, y además por haber sido nominado como Mejor Álbum de Salsa con la grabación en vivo de “Siembra” que hice con Roberto Delgado y Orquesta de Panamá (esa que ya ganó el Grammy de la otra Academia y que te encojonó tanto)”.

Finalizó diciendo: “En caso de recibir esa distinción (espero que si pasa no te dé un faracho) en lugar de insultarte como lo haces conmigo cada vez que puedes, mencionaré y agradeceré tu aporte y apoyo de hace 46 años atrás, ese período de oro con el Willie Colón que siempre admiraré, aplaudiré y extrañaré. Cierro reiterando lo expresado antes y que también te molesto tanto: tu héroe, Donald Trump, es un condenado por abuso sexual en espera de sentencia, y una horrorosa persona”.