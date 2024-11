La semana dedicada a los Grammy Latinos está en curso y a diario se empiezan a entregar grandes reconocimientos para artistas que a través de su trayectoria han realizado valiosos aportes a la industria musical tanto en sus países de orígenes como a nivel internacional.

Este miércoles el turno será para el cantautor samario Carlos Alberto Vives Restrepo, quien ha sido escogido en esta edición 25 que celebra las Bodas de Plata de este certamen musical como la Persona del Año.

El cantautor colombiano Carlos Vives expresó que el Latin Grammy representa la “banda sonora de esta locura que es nuestra diversidad cultural” y por eso se declaró “emocionado” de ser el invitado de honor en la edición 25 de los premios, que se entregan este próximo jueves en la ciudad de Miami.

“Esta ciudad nos reúne a todos. Abraza nuestras culturas y nos deja crear cosas nuevas”, dijo Vives durante rueda de prensa.

Sobre el hecho específico de ser el escogido como el gran homenajeado en estas Bodas de Plata, el artista costeño dijo que: “Cuando me enteré, lo primero que me vino a la mente son todas las personas que lo merecen. Este premio pudo ser del legendario compositor mexicano José Alfredo Jiménez, por ejemplo, o de alguno de los grandes del rock argentino”.

A los 63 años y consciente de que está “en el segundo tiempo” de su carrera, Vives respira el homenaje con humildad. “La única palabra que se me ocurre y se me seguirá ocurriendo es agradecimiento. Así he vivido mi carrera y vivo esto”, subrayó con los ojos brillantes y la voz entrecortada.

Vives quiere más música

Sobre el futuro, Vives se ve varias décadas más haciendo música, aunque bromeó que se tiene que “cuidar mucho el cuerpo”, pues su música, que se pasea por los ritmos bailables de su natal Colombia, no se puede interpretar desde una silla.

Sin embargo, será en una silla donde Vives escuchará el miércoles en la noche, víspera de los premios, a algunos de sus colegas más preciados interpretando versiones de sus mayores éxitos, como es la tradición de la cena a la Persona del Año 2024. A su lado estarán su esposa, sus cuatro hijos, su madre, que viajó desde Colombia, y “todos los amigos que entren”, según admitió.

Cabe anotar que este jueves 14 de noviembre desde las 8:00 p.m. (hora de Colombia) la gala principal se podrá ver por Univision, UniMás, Galavisión y la plataforma Vix. Mientras que la premier, evento en el que se definen algunas categorías como la Cumbia-Vallenato, iniciará a la 1:00 p.m. en el Miami Beach Convention Center, y se trasmitirá en vivo en todas las plataformas de la Academia Latina.

Por segundo año consecutivo, el compositor y productor mexicano Édgar Barrera es el artista con más nominaciones, con nueve, seguido de la colombiana Karol G y el puertorriqueño Bad Bunny, con ocho cada uno.

Primeros reconocimientos

Este domingo en Miami le fueron entregados el premio a la Excelencia Musical a la cubana Albita Rodríguez, la española Lolita Flores, el argentino Alejandro Lerner, los mexicanos de Los Ángeles Azules y el puertorriqueño Draco Rosa.

Los artistas reconocidos en este primer evento representan géneros tan diversos como el flamenco de Lolita, la salsa de Albita, el rock de Lerner, la cumbia mexicana de Los Ángeles Azules y el pop indie de Rosa.

John Parra/EFE De izquierda a derecha: Elias 'el Doc' Mejía Avante, Manuel Abud, Lolita Flores y Chucho Rincón durante el homenaje a las leyendas de la música latina.

Para Lerner, uno de los artistas del rock en español que ha compuesto más canciones exitosas, el reconocimiento de la academia es una celebración “de todos los artistas con los que he trabajado en mi carrera, así como todas las canciones que han llegado a mí”.

Por su parte, Albita comenzó su discurso dedicándole el premio: “A mi Cuba, a mi isla triste, a mi isla sola, y espero poder decir algún día a mi Cuba libre”.

Igualmente fueron galardonados con el ‘Premio del Consejo Directivo’ el compositor puertorriqueño Ángel ‘Cucco’ Peña y el guitarrista mexicano Chucho Rincón.