or primera vez en la historia del Carnaval Gay de Barranquilla, una mujer trans afro será la encargada de liderar la celebración de la diversidad en 2025. Se trata de Cristal Dior Herrera, estilista y bailarina profesional, quien reside hace una década en Ámsterdam, Países Bajos, y está lista para regresar a su tierra natal para ser coronada como reina.

Nacida y criada en el popular Barrio Abajo, conocido por su esencia carnavalera, Cristal lleva todo el “bembé” en las venas. Desde su infancia, soñaba con ser reina del Carnaval Gay, y a los 37 años ve el sueño cristalizado.

“Crecer en Barrio Abajo alimentó mi pasión por nuestra fiesta, siempre me visioné como reina y estoy feliz porque los tiempos han ido cambiando. Ahora hay una mayor inclusión, algo que se ve reflejado en nuestro carnaval”, afirmó en su diálogo telefónico con EL HERALDO.

Cristal no solo celebra su coronación como un logro personal, sino como un triunfo para la comunidad afro y trans.

“Ser la primera mujer trans afro en obtener este título es algo histórico que me llena de orgullo. Es un mensaje cargado de inclusión que quiero enviar al mundo, decirles a las personas afro que también podemos liderar cualquier proceso, así que les digo a todas esas personas negras que también pueden soñar en grande”.

En su reinado, planea destacar los bailes afrodescendientes, como mapalé y son de negro, junto con su pasión por la champeta.

“Al ser una reina afro, voy a darles prioridad a todos los bailes negros, el mapalé en especial me encanta porque me permite sacar toda esa alegría que llevo por dentro”.

Un largo camino hacia la corona

La historia de Cristal es sinónimo de lucha, perseverancia y orgullo. A lo largo de su transición, iniciada hace 20 años, ha contado con el apoyo incondicional de su familia y amigos. “Siempre he tenido claro que debo perseguir mis sueños, y nunca he vivido con complejos”, sentencia.

El viaje de Cristal para llegar a este momento no ha sido fácil, pero sí lleno de logros y superación. Hace una década decidió dejar Colombia y establecerse en Países Bajos, donde encontró oportunidades y apoyo en un territorio conocido por su respeto a la diversidad. “Acá jamás me han discriminado. Es una ciudad que me apoya, he podido crecer tanto personal como profesionalmente”, comenta.

Cristal se dedica al estilismo profesional y también trabaja como bailarina en una academia de danza con la que colabora en sus tiempos libres.

Sin embargo, pese a su vida en Europa, su conexión con Barranquilla y su amor por el Carnaval nunca se han desvanecido.

Cortesía Crystal Dior

“Barrio Abajo, donde nací y crecí, es un lugar extremadamente carnavalero. Allí me crié respirando el Carnaval por los poros”, recuerda con nostalgia.

Su vinculación con la fiesta viene desde su infancia, cuando bailaba con la comparsa de fantasía Bambazú, liderada por su tía Matilde Herrera, y posteriormente con la academia Mónica Lindo. Estas experiencias le permitieron inclinarse por desarrollar una carrera como bailarina profesional, destacándose en ritmos autóctonos, pero también en géneros más modernos como la champeta y el reguetón.

Preparada para la fiesta

Con su regreso a Barranquilla, Cristal ha prometido una agenda llena de sorpresas. “Quiero dejar una huella, voy a estar disfrutando del pre y del Carnaval, y todo el que quiera sumarse a nuestra fiesta es bienvenido”, asegura.

Entre sus compromisos destaca la Guacherna Gay, que este año se adelantará una semana debido a los conciertos que ofrecerá Shakira. “Es una buena decisión porque así la gente nos va a poder ver mucho más. Sabemos que Shakira es nuestra máxima figura, y entre todos debemos colaborar para que sea un Carnaval inolvidable”, comenta.

Su lema es una invitación a la inclusión

Con el lema “Carnaval de la vida, Carnaval de mis colores” quiere invitar a todos a sumarse a esta celebración de la diversidad. Para ella, el Carnaval es “una oportunidad para celebrar la vida, la identidad y la diversidad, nuestra fiesta es el espacio para que todos se expresen con libertad”.