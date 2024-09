Alejandra Borrero, una de las actrices más destacadas de Colombia, no solo se ha ganado el reconocimiento por su talento en la pantalla, sino también por su compromiso con las causas sociales, especialmente aquellas que defienden los derechos de las mujeres.

A lo largo de su carrera, Borrero ha utilizado su plataforma para visibilizar temas como el acoso, el abuso y la violencia de género, convirtiéndose en una de las voces más influyentes en estas luchas.

Recientemente, la actriz reveló un episodio doloroso de su infancia que ha marcado profundamente su vida y su activismo. Durante una entrevista con Infobae, Borrero habló sobre el maltrato que sufrió a los 11 años, un hecho que la llevó a reflexionar sobre las múltiples formas en que las mujeres pueden ser vulneradas desde temprana edad.

Este evento, que ocurrió cuando aún era una niña, fue su primer encuentro con el acoso y ha sido una de las razones que la impulsaron a liderar la campaña ‘Ni con el pétalo de una rosa’, un festival de arte que busca concienciar sobre la violencia de género.

La actriz, conocida por sus papeles en producciones como La ley del corazón y A corazón abierto, relató cómo, cuando era una niña, iba sola a una tienda donde el tendero le dirigía comentarios desagradables cada vez que entraba.

Aunque en ese momento no entendía completamente lo que ocurría, sentía la incomodidad y el malestar que esos comentarios generaban. “Recuerdo que un día le dije ‘estúpido’ sin saber realmente el significado de la palabra, y él me respondió de manera despectiva”.

Este incidente marcó su vida y es una de las razones por las que hoy alza la voz en contra de cualquier tipo de acoso, por pequeño que pueda parecer. Para Borrero, incluso un piropo no deseado puede ser una forma de violencia, ya que invade el espacio personal de las mujeres y las hace sentir incómodas, especialmente cuando proviene de un desconocido.

“Es algo que, aunque pueda parecer insignificante para algunos, nos afecta. Nos hace sentir sucias, atacadas”, confesó la actriz.

Alejandra ha sido enfática en señalar que la violencia de género no discrimina, y que si una mujer con privilegios, como ella misma, ha sido víctima de este tipo de acoso, no puede imaginar lo que viven aquellas en situaciones más vulnerables. “No puedo dejar de pensar en las mujeres que no tienen acceso a la información o a los recursos que he tenido yo. Es aterrador pensar en lo que deben soportar”.

A través de su campaña ‘Ni con el pétalo de una rosa’, Borrero busca generar espacios de conversación y reflexión sobre la violencia que enfrentan las mujeres a diario, desde los piropos no solicitados hasta los casos más extremos de feminicidios.

“El cambio empieza cuando dejamos de aceptar la violencia como parte de nuestra realidad y empezamos a exigir respeto en todos los niveles”.