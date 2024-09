La muerte de Luis Andrés Colmenares la noche del 31 de octubre de 2010, conmocionó a toda Colombia, pues falleció en extrañas circunstancias luego de asistir a una fiesta de Halloween en el en el parque El Virrey, en Bogotá.

En un principio las autoridades habían manejado el caso como un accidente, sin embrago, al pasar los años en distintas investigaciones, se ha visto lo contrario. Su familia sigue clamando y buscando justicia en este caso.

Durante todo este proceso su madre Oneida Escobar y su padre Luis Alonso se separaron sentimentalmente. Pero hace poco Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés confesó que su padre había tenido un hijo que apenas tenía un año de edad.

#Colombia | Nuevas declaraciones de Jorge Colmenares sobre el caso de su hermano Luis Andrés añaden un giro inesperado a la investigación. https://t.co/7DdagvWC6J — Kienyke (@kienyke) September 11, 2024

Esta noticia señaló que fue devastador para la señora Oneida, pues aunque tenían años separados, guardaba la ilusión de que algún día podían retomar su relación. Debido a varias circunstancias, Jorge manifestó que no se hablaba con su padre, pero luego de un tiempo retomó comunicación con él, y en una salida a comer, le confesó la noticia.

“Pasé de ser el hijo menor a ser hijo único. Ahora soy el hijo mayor, no es fácil asimilarlo. Yo no me he sentado a preguntarle a mi papá cómo sucedió, no he tenido la gallardía. Lo que mi papá no contó en esa entrevista fue que me pidió ser el padrino de su hijo. Me negué porque sería faltarle el respeto a mi mamá y él entendió”, dijo en el medio.

Detalló que sabe que el niño no tiene nada que ver, si fue muy duro contarle a su madre sobre la existencia de este nuevo ser. Después que su hijo compartiera la información, Luis Alonso también publicó en las historias de su cuenta de Instagram, el rostro del pequeño Jorge Camilo, como lo llamó.

“Luis ya tiene 14 años de fallecido y yo tengo un hijo de 1 año, cumplió 1 año el 11 de agosto, se llama Jorge Camilo. Se dieron las circunstancias, la persona me dijo que estaba embarazada. Yo soy provida, hacer lo que haya que hacer para enfrentar la situación, pero atentar contra ese niño, no lo iba a hacer. No cabe en mi cabeza y no será posible nunca”, contó en una entrevista con la revista Semana.

Instagram @lcolmenaresr Jorge Camilo, el hijo de un año de Luis Alonso Colmenares. Jorge Camilo, el hijo de un año de Luis Alonso Colmenares.

Comentó que nunca ha olvidado a su hijo, y por el contrario, lo recuerda más que nunca. “Todos los días de mi vida pienso en Luis, te lo juro. Todos los días me levanto pensando en Luis y me acuesto pensando en Luis. Yo lo invoco, hablo con él, cuando estoy en cuestiones de necesidad de alguna situación, le hablo y le digo que me dé fuerza, que me ayude, que interceda por mí ante Dios”.

Después de esa confesión ha recibido tanto críticas como felicitaciones en las redes sociales.