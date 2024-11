La reconocida actriz María Alejandra Borrero Saa participó en grandes producciones como ‘Café con aroma de mujer’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘La ley del corazón’, ‘Amor en custodia’, entre otras. Con su trabajo ha sido amada y recordada por los colombianos a lo largo de su carrera.

Además es reconocida por su participación en el teatro y fundaciones en pro de la defensa de la mujer, asimismo en 2008 fundó Casa Ensamble, junto a Katherin Nyfeler, para ayudar a jóvenes actores y directores a presentar sus obras en el campo teatral.

No obstante, muchos se preguntarán por qué la actriz no ha sido vista en la pantalla chica en los últimos años; por lo que la actriz contó los motivos de este distanciamiento actoral en el podcast ‘Vos podés’, de la periodista Tatiana Franko.

Borrero aseguró que la televisión no es un trabajo fácil, más bien es extenuante y exigente por lo que requiere de una remuneración justa, la cual no le ha sido ofertada en los últimos tiempos.

Además indicó que debe cumplir con responsabilidades en su hogar que no puede abandonar, a menos que la recompensa sea significativa. “Es un trabajo demasiado duro, es un trabajo demasiado extenuante, como para no cobrar lo que me merezco. Sobre todo, porque tengo una casa que, si la dejo tirada, la vida tiene que compensarme”, añadió en el podcast.

También aseguró que desearía retomar la actuación en la pantalla chica, pues considera a la televisión como su hogar profesional.

“No he vuelto a la televisión, pero me encantaría, la televisión fue mi casa. Estuve tantos años y, por ejemplo, en un momento dado me di cuenta de que llevaba 15 años sin tomarme unas vacaciones, 15 años pasando de una serie a la otra, de una obra de teatro a la otra, de una cosa a la otra, y cuando paré estaba cansadísima”, agregó la mujer de 62 años.

De igual manera, la actriz payanés habló de lo difícil de ser un personaje público y destacó tanto los aspectos positivos como negativos de la fama.

“Ser personaje público es un arma de doble filo, la gente lo quiere a uno mucho, pero cuando te ven caer se hacen en manada y es un festín. Es doloroso, claro. De muchas maneras me han juzgado, pero lo importante es no juzgarse uno mismo (…) cuando la vida da el revés, es ahí donde empiezas a laborar, pensar en ti y buscar qué quieres”, narró a la periodista.