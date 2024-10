La ansiedad, es una de las situaciones de la salud mental, que más sintomatología presenta. En todas las personas, los síntomas varían en intensidad y en cantidad, los más comunes son: Taquicardia, presión en el pecho, dificultad para respirar, temblor en el cuerpo, llanto recurrente y que no se puede parar. Además, en el caso que la persona presente una patología de base como una migraña, molestias estomacales o fibromialgia, se exacerban los síntomas.

Es importante resaltar, que no es necesario que se presenten todos los síntomas, para tener un cuadro de ansiedad.

Síntomas psicológicos son lo que percibo, lo que me hablo a mí mismo, lo que pasa por mi mente y está relacionado con esa situación que sobre pensamos, por la que tenemos esa preocupación excesiva, ese miedo de lo que va a ocurrir, esas ideas negativas que pueden llegar a nuestra mente como una avalancha, donde una idea, o hasta una fecha, me puede llevar a mí, a la catástrofe más grande del mundo.

