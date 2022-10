Tres minutos al mes suman años de vida

Desde hace 60 años, la Liga Contra el Cáncer Seccional Atlántico ha caminado de la mano con las mujeres que han padecido cualquier tipo de cáncer, brindando planes de atención en salud a la población más vulnerable.

Es por ello que cada vez que se acerca la conmemoración de este día, su presidenta, Mylene Sánchez de Forero, reitera la importancia de sincronizarse con cada una de las acciones que impidan la aparición de este tumor.

“Tenemos que cuidar nuestra salud porque sin ella no somos nada, empezar a conocer nuestro cuerpo no toma más de tres minutos y puede prevenirnos de esta patología. Incluso a las jóvenes porque esta no es una enfermedad solo de mayores”.