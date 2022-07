Yesus Cabrera vuelve a la convocatoria de Junior

Después de varios partidos en los que no fue tenido en cuenta, el volante Yesus Cabrera vuelve a una convocatoria de Junior.

El mediocampista cartagenero, que solamente jugó en la primera fecha ante Patriotas en Tunja, está en la lista de concentrados del conjunto rojiblanco para el cotejo de este jueves, a partir de las 8:05 p.m., en el estadio Metropolitano, ante Atlético Nacional, por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

El centrocampista fue tenido en cuenta por parte del entrenador Juan Cruz Real para suplir la baja del venezolano Luis González, quien no podrá estar para este cotejo por una lesión.

En el tiempo en el que no estuvo presente el ex jugador del América, muchas versiones extraoficiales salieron, pero el orientador argentino, el pasado martes en la sede deportiva Adelita de Char, explicó que la única razón era “futbolística”, tanto la de él, así como la de Omar Albornoz, quien no está convocado.

También se conoció que el estratega del ‘Tiburón’ habría probado en la última práctica antes de enfrentar a los antioqueños a Cabrera en el equipo titular, por lo que no se descarta que pueda estar desde el arranque en el compromiso.

Yesus Segundo Cabrera fue titular el pasado 7 de julio en la caída 1-0 de Junior ante Patriotas en el estadio La Independencia, de Tunja. Ese día jugó como interior y disputó 61 minutos.