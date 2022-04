“Vine a marcar goles no a que me midan por kilómetros”: Borja

El jugador les envió un mensaje claro a aquellas personas que lo han criticado por su aporte en el campo, más allá de los goles. “Mi trabajo es marcar goles, me trajeron fue para eso y me deben medir es por eso. A veces nos preocupamos más por otras cosas, que si tengo que correr, que si tengo que marcar. Yo vine aquí fue a marcar goles, no a que me midan cuántos kilómetros corro o cuantas pelotas recupero”.

Borja, que se mostró golpeado por la Eliminación de Colombia del Mundial de Catar, aseguró que es feliz en Barranquilla, donde espera seguir muchos años más. Vine Barranquilla y a Junior a ser feliz. Me disfruto cada entrenamiento, cada partido y cada camerino”, concluyó.