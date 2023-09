Uno por uno: Edwin Herrera, el destacado en Junior… y pare de contar

Déiber Caicedo (5). El tiro en el palo y pare de contar. Se vio solo adelante, sin respaldo, eso lo hizo ser presa fácil del rival. Partido discreto.

Gonzalo Lencina (4). Otro que aporta poco cuando es requerido. No molesta, no ayuda, no se asocia. Junior perdió en ataque con su presencia.