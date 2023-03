“Tenemos ilusión en lo que venimos haciendo”: Hómer Martínez

Está tranquilo y confiado en que el equipo pueda revertir la situación. Hómer Martínez espera que Junior empiece a sumar de a tres puntos este lunes ante Alianza Petrolera, a las 8:10 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“Estamos muy positivos. Hay partidos en los que se nos han escapado puntos que ya teníamos en el ‘bolsillo’. Hay que ir juego a juego. El lunes hay que lograr los tres puntos. Estos días que hemos estado concentrados han sido buenos. Tenemos ilusión en lo que venimos haciendo”, manifestó el futbolista oriundo del municipio de Malambo.

El jugador le envió un mensaje de agradecimiento a la hinchada por su acompañamiento.

“A la afición hay que darle las gracias, porque no hemos conseguido resultados y nos han acompañado”, señaló.

Hómer, que volvió este año luego de superar una lesión de ligamentos, explicó que en estos momentos difíciles del equipo se rodea en su familia.

“En lo personal me rodeo de mi familia. No es una situación fácil la que vivimos y hace años no pasábamos por esta situación”, manifestó.

El mediocampista, que también puede jugar como defensor central, habló de Hernán Darío Gómez. “Hay mucho respeto y admiración por el profe Hernán Darío. Hay que tener respeto por todo lo que ha conseguido”, apuntó.

Por último, Hómer se refirió a lo que será el juego ante Alianza en el 'Metro'. “Lo que conocemos es que los equipos de Boderth siempre juegan bien a la pelota. Hay que ser combativos y desarrollar nuestro juego en el campo”, concluyó.