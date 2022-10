“Soy uno más del equipo, aquí no hay Messi o Pelé”: Bacca

“A eso hemos venido, a ayudar, a sumar. Soy uno más del equipo, aquí no hay Messi o Pelé, no hay ninguno, hay un equipo que está pasando por dificultades, y estamos trabajando para solventarlas, para ganar, como lo venimos haciendo los últimos partidos, y con la portería en cero. Llevábamos muchos partidos que no la sacábamos así, y estamos marcando gol. A veces también se gana con un gol”, resaltó el artillero.

El porteño invitó a la gente a valorar la conquista de los tres puntos y a no subestimar a los adversarios por más que se encuentren en crisis deportiva como es el caso del Deportivo Cali, colero de la tabla de posiciones.