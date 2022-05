“Somos personas, no somos robots”: Enrique Serje

Enrique Serje se ha ganado su lugar en el Junior de Juan Cruz Real cuando nadie se lo esperaba. El futbolista, que retornó a la institución a principios de año, ha ido sumando bastantes minutos este semestre –sobre todo en el último mes- y ha jugado varios partidos de mediocampista y de defensor central, una nueva faceta que ha adquirido en su juego.

“Afortunadamente he tenido la confianza del cuerpo técnico y de los compañeros. Es una posición en la que habitualmente no juego, pero he venido aprendiendo. Espero cuando me necesiten estar al 100% y ayudar al equipo en los tres torneos que está actualmente”, comentó el jugador.

“Tener muchos compromisos hace que los jugadores estén todos al 100%. Para conseguir cosas se necesitan de los 30 jugadores que están en una nómina. Al que le ha tocado ha tratado de siempre dar lo mejor. Esperemos que los objetivos que se plantearon este semestre, que son ganar los títulos, podamos conseguirlo”, añadió.

El jugador, que viene de jugar contra Cortuluá por la Liga, habló del juego de este miércoles, a las 8:10 p.m., ante Santa Fe, en el estadio El Campín, de Bogotá, por la Copa Colombia.

“El equipo está muy fortalecido, está muy unido y eso es importante para alcanzar estas metas. Santa Fe es un rival bueno, que sigue vivo en la Liga y están la Copa.- Será un partido muy lindo y duro. En la Sudamericana la obligación es ganar los dos partidos en casa y pasar de fase. En la Liga hay que ganar este partido en casa y llegar en buena racha y buscar esa estrella anhelada que quiere el hincha”, manifestó el futbolista.

Serje, que jugó como titular en el Maracaná ante Fluminense la semana pasada, dio su opinión sobre lo acontecido entre Jaguares y Medellín el pasado sábado, en el que el cuadro antioqueño no se presentó a jugar por “faltas de garantías de seguridad”.

“Lo que pasó en Montería es un tema muy complicado. La Dimayor, los entes encargados en esa parte, deben tomarse un tiempo para analizar las cosas. Son situaciones que no son ajenas a nosotros, pareciera que debemos jugar sí o sí y miren la situación tan compleja que está pasando el país. Hay que analizar más eso. Pienso que primero está la integridad de uno, la seguridad de uno y uno no va a estar en una cancha donde pueda estar expuesto. Hay que pensar primero que somos personas, no somos robots”, explicó.

Por último, el centrocampista por naturaleza felicitó a las ‘Tiburonas’ por su clasificación a los cuadrangulares semifinales del campeonato doméstico.

“Quiero felicitar a las jugadoras de las ‘Tiburonas’ porque clasificaron. Total apoyo para ellas de parte de nosotros. Queremos que ellas luchen por su título y tienen todo nuestro apoyo”, cerró.