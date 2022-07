“Solo nos importa ganarle a Nacional”: Juan Manuel López

Por otra parte, el asistente habló de la salida de Miguel Borja y negó que conocieran sobre alguna posibilidad de Carlos Bacca llegue al cuadro ‘Tiburón’.

“Estamos muy contentos por Miguel (Borja), es un gran paso para su carrera profesional, le deseamos que le vaya bien. No hemos tenido ninguna información al respecto de lo de (Carlos) Bacca, seguramente esas son cuestiones que puede estar trabajando el club y si se dan esas posibilidades nos informarán. Por lo pronto debemos trabajar con los que están”, puntualizó.

“En la posición del delantero se irá conversando. El club en esa posición tiene a Fernando Uribe y a Carmelo (Valencia). Ahora que lo de Miguel (Borja) se destrabó tenemos una ventana de tiempo y Juan (Cruz Real) hablará con los dueños para ver si se debe reforzar esa posición o si así con los que están estamos bien”, agregó.

Siguiendo la misma línea, el entrenador desmintió una posible llegada de Giovanni Moreno a Junior, esto después de las palabras del futbolista antioqueño que dijo que esperaba no lo “crucificaran” si llegaba al conjunto rojiblanco.

“Respecto a lo de Giovanni (Moreno), sí, todos hemos visto el video, pero nosotros no tenemos ninguna información oficial por parte de la Gerencia, o por parte de los propietarios del club. No estoy escondiendo nada, no tenemos información al respecto sobre eso. Nos sorprendió al igual que a todos, pero no puedo decir si es o no una posibilidad”, manifestó Juan Manuel.

La mano derecha de Juan Cruz Real expresó que todavía no tienen definido si algún refuerzo debutará contra Nacional, esto por el transfer y temas físicos.

“Estamos viendo a todos los refuerzos. Hay que ver la cuestión que tiene que ver con el transfer y todo eso. Los hemos visto en la parte médica, física, han llegado bien, pero deben tener un proceso de adaptación, sobre todo los que vienen del extranjero. Evaluaremos situaciones puntuales de cada uno y decidiremos si alguno estará convocado”, explicó.