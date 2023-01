“Sigo aferrado a la ilusión de quedarme en Junior”: Rafa Pérez

Como buen defensor, Rafael Pérez salió a bloquear todo tipo de rumor que llega sobre una posible lesión que truncó su segunda etapa en Junior.

El defensor cartagenero se mostró sorprendido por su no vinculación al equipo rojiblanco y pide explicaciones al departamento médico del equipo rojiblanco, liderado por el doctor Javier Fernández.

“Nada, la misma pregunta se hace Rafa Pérez: ¿qué pasó? El médico Fernández dice que estoy propenso a sufrir lesiones y me sorprende, porque yo estoy 100% y físicamente bien. Vengo de todo el mes de diciembre de hacer una pretemporada exigente sin ningún tipo de problema. Llego acá y me encuentro con esta sorpresa. Tenía ilusión, ganas y deseo de volver a Junior, porque todo el mundo sabe lo que yo quiero a este club y todo lo que hice por venir acá, y ahora pasan estas cosas”, afirmó de entrada el defensor cartagenero en diálogo con ‘Toque Sports’.

“Todas las situaciones fueron por medio de mi representante, él fue el que me expresó esto, que la verdad me sorprendió muchísimo. Ayer a las 2 p.m. el médico Fernández me llama y me da un parte de tranquilidad. Me dice, ‘Rafa, quédate tranquilo’, como diciéndome que está todo bien, pero luego me dice: ‘necesito la última palabra de un especialista amigo en Estados Unidos’, y me sorprende aún más porque si él es el médico tendría que tener totalmente él la última palabra de lo que él cree que está viendo o está haciendo falta. Eso es lo que me sorprende, y más como te digo, Rafa Pérez viene de jugar 40 o un poco más de partidos en 2022, viene de hacer su pretemporada en todo el mes de diciembre, todo sin ningún problema. Él habla que prevé que puede haber una lesión, que puede existir alguna lesión en un futuro inmediato, como una pubalgia, y yo le dije a mi representante que si yo me lesiono por un pubalgia, yo no le cobro un peso a Junior”, agregó.

Pérez asegura que está preparado para jugar y reitera una y otra vez su deseo de que las cosas puedan arreglarse para finalmente cumplir su deseo de volver a vestirse como rojiblanco.

“Yo respeto todas las formas, solamente que en mi caso sí me ha tocado bastante, porque se está hablando de algo que yo no tengo. Todavía tengo la ilusión que en Junior se puedan dar las cosas, pero también tengo que saber que si no es en Junior tengo que ver dónde voy a jugar, y esto no me hace bien, de que se hable que tengo problemas físicos, que estoy lesionado. Rafael Pérez está al 100% de sus condiciones, no tengo lesiones, estoy físicamente bien. Incluso hace siete días atrás estaba jugando partidos de preparación sin ningún problema”, expresó.

“Sigo aferrado a la ilusión de quedarme en Junior, porque yo quiero al club, por mi pasado acá y por el cariño que me tiene la gente. Esperemos que esto haya sido una confusión, porque yo me baso lo que es mi cuerpo, cómo lo cuido como profesional. Yo al médico lo respeto, pero que también él me respete a mí”.

El cartagenero expresó su agradecimiento a la familia Char y aseguro que no tiene resentimiento con nadie.

“Esto que estoy hablando acá no es contra la dirigencia, por el contrario, siento mucho agradecimiento con Fuad Char, Antonio Char y el técnico Arturo Reyes, que siempre empujaron e hicieron hasta lo imposible que yo viniera. Yo estoy señalando es el tema médico y a quien le compete. En los casi tres años que estuve acá no conocí el doctor Fernández y me sorprende, porque ahora veo en todos lados que yo no llego a Junior por un tema médico, entonces me toca alzar la voz como profesional que soy”, afirmó.

“Resentimiento con nadie, yo no soy de esos, al contrario, con la familia Char siempre estaré agradecido. El día que se dio la oportunidad de venir acá la primera vez lo arreglamos en dos minutos, porque la gente que me conoce sabe las ganas que tenía de jugar acá. Yo aún guardo la ilusión de que las cosas vuelvan a surgir y que yo me quede contento donde quiero estar”, dijo.

Por último, dejó claro que tuvo varias ofertas, pero siempre quiso darle prioridad a Junior, equipo con el que logró grandes cosas en el pasado.

“Le dije que no a muchos equipos, le dije a mi representante que le diera prioridad a Junior. Ahora a esperar en estos días. Tengo un contrato con Talleres. Tenía la ilusión de hoy (este martes) empezar a entrenar con Junior y no ha sido así. Ahora toca entrenar de forma individual mientras se soluciona mi futuro inmediato”, concluyó.