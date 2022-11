“Es una pena no ganar la Copa, pero queda la Liga, lo más lindo”: Viera

El guardaste no quiso hablar a profundidad del arbitraje de Wílmar Roldán, puesto que no ha visto la repetición de ninguna jugada.

“No vi ninguna jugada por televisión, no quise ver nada. No sé si Roldán tuvo aciertos o errores porque no he visto las jugadas”, explicó el jugador.

El portero, que jugó una nueva final con ‘el Tiburón’, dijo que es muy pronto para hacer una autocrítica.

“Es muy pronto para una autocrítica. No he vuelto a ver el partido ni ninguna jugada. Queremos sanar rápidamente y pensar en lo que viene”, manifestó el arquero.