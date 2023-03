“En la interna estamos bien, pero estamos golpeados”: Sebastián Viera

No ocultó su malestar. Sabe de la importancia que significaba jugar la Copa Sudamericana. El arquero y capitán de Junior, Mario Sebastián Viera, habló de la eliminación del equipo en el torneo internacional y aseguró que el grupo está “golpeado”.

“En la interna estamos bien, pero estamos golpeados por lo de hoy. Tenemos el deseo de hacer las cosas bien, de lograr objetivos. Se nos fue uno, tenemos que pasar la página con mucho dolor y pensar en la liga”, manifestó el golero en rueda de prensa.

El cancerbero uruguayo comentó que tienen que ser “hombres” para levantarse y pelear por la Liga.

“Quedamos fuera muy temprano, no me había tocado nunca caer en primera fase. Se está jugando una Sudamericana con un formato diferente, el local tiene una pequeña ventaja. La deuda es porque queríamos ser campeones, yo no gané una Sudamericana por un penal, hemos llegado a semifinales, cuartos de final y ahora hay que ser hombres, levantarse y disputar la liga, que es lo que nos queda”, explicó el arquero.

Ahora, Sebastián Viera junto a Junior intentarán darle vuelta a la página y concentrarse en la Liga, en la que su próximo reto será jugar el próximo domingo, a las 6:10 p.m., ante Envigado, por la octava jornada del torneo.