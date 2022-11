Junior busca la resurrección con Santa Fe

Aunque matemáticamente se encuentra vivo, casi todos ven a Junior liquidado. Hasta su propio técnico, Julio Avelino Comesaña, lo sepultó con frases como esta: “Este equipo está desmantelado”, “no hay solución, es mejor no sufrir tanto”.

Las derrotas 4-3 ante Pereira, de visitante, y 1-0 ante Millonarios, en casa, arrasaron con la fe de buena parte del juniorismo, que empezó a pensar en el 2023, pero no con la de Carlos Bacca. El goleador porteño tiene a Santa Fe en la mira, no pierde la esperanza, no baja los brazos y seguirá en pie de lucha en el partido que disputarán este domingo, a partir de las 4 p.m., en el estadio El Campín, en la tercera jornada del cuadrangular semifinal A de la Liga II.

Bacca, que reaparecerá junto a Sebastián Viera luego de que ambos cumplieran una fecha de sanción por las inoportunas y perjudiciales tarjetas rojas que recibieron ante los ‘Matecañas’, dio la cara el viernes anterior, en una rueda de prensa en la sede del club en Sabanilla.

“No estamos eliminados, nos quedan cuatro finales. Debemos ir a Bogotá a matarnos porque representamos, para mí, al mejor equipo de Colombia. Matemáticamente hay muchísimas posibilidades”, expresó Bacca con convicción y consciente de la responsabilidad que tiene como uno de los líderes del grupo.

Antes de que el delantero atendiera a los medios y admitiera que se equivocó con la acción de la expulsión en Pereira, ya había hablado Comesaña, que insistió en que el equipo “está desmantelado”, haciendo alusión a las ausencias por lesión que se han venido presentando, pero trató de aclarar sus palabras del miércoles: “Nunca he tirado la toalla”.

Para el duelo frente a los ‘Cardenales’, a los cuales les tocó improvisar a Carlos Sánchez como defensa central en la victoria 2-0 ante Pereira por la lesión del uruguayo José Aja y la suspensión de Geisson Perea, Junior, por fortuna, no estará tan desmantelado como afirma su DT. Wálmer Pacheco, que se retiró con una molestia del juego frente a los ‘Embajadores’, podrá jugar, y reaparecen en la lista de convocados Fabián Sambueza y Carmelo Valencia, quienes se encontraban en departamento médico.

El argentino se ausentó de los tres más recientes partidos, mientras Valencia faltó en los últimos cuatro.

También se contará con Bacca y Viera. Se recuperaron opciones para afrontar de forma competitiva, de tú a tú, este tercer juego, que es de esperanza o adiós. Hay que darlo todo en la altura capitalina.

“Ya no queda hablar tanto, hay que demostrar en la cancha e ir a ganar”, puntualizó Bacca. El artillero tiene muy claro que es la última vida del ‘Tiburón’ en la Liga II.