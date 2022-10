“Gracias al profesor por la oportunidad”: Nelson Deossa

Nelson Deossa habló sin ironías, sin resentimientos, sin rencor. Aunque Julio Comesaña se mantuvo diciendo que no lo conocía y que no lo pensaba poner a jugar, el jugador expresó en rueda de prensa que a él le decía que su momento llegaría.

El volante, autor de uno de los dos goles con los que ‘el Tiburón’ venció 2-0 a Jaguares y se clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga II, agradeció a Comesaña por abrirle las puertas para jugar este partido.

"Darle gracias al cuerpo técnico por esta oportunidad. El profesor ya me venía hablando de que me iban a dar la oportunidad, y la aproveché. Me hablaron bastante, me dijeron que cuando me tocara, lo hiciera con tranquilidad, y eso hice. Gracias a Dios pudimos ganar y clasificar”, comentó Deossa.