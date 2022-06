“Es doloroso, pero nos vamos con la cabeza en alto”: Miguel Borja

Borja terminó siendo protagonista negativo del partido. En sus pies tuvo la acción del empate, pero increíblemente falló con el arquero vencido y el arco a su disposición. Pese a eso, el delantero asegura que termina el semestre “tranquilo”, porque considera que siempre dio lo mejor de sí para regalarle al Junior y a su afición una alegría.

“Son momentos, cosas del fútbol —sobre las situaciones de gol erradas—, pero me voy con la cabeza en alto, porque siempre lo intenté. A veces las cosas salen y a veces no. Hay que convivir con las críticas y los elogios, pero siempre darlo todo, porque eso no es negociable”, expresó.

El goleador rojiblanco reiteró que tanto él como sus jugadores deben irse a vacaciones con la conciencia tranquila, porque, según él, nunca se ahorraron una gota de sudor en esa búsqueda de los objetivos, tanto en la Liga como en la Copa Sudamericana.

“Tenemos que irnos tranquilos, porque cuando se deja todo en la cancha uno debe salir tranquilo”, concluyó.