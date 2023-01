“Al hincha de Junior le digo que crea en el equipo”: Léider Berrío

“Me siento muy feliz, muy seguro de estar acá, aprendiendo cada día del profe y los compañeros. Se ha hecho un grupo muy unido, con ambición y ganas de títulos. Nos vamos conociendo cada uno las características y llegamos seguros al debut”, aseguró.

“Me siento feliz de estar acá, es una responsabilidad grande. La presión se va cuando tu disfrutas en la cancha, cuando eso pasa das lo mejor de ti. A medida que avanzas esa presión te da motivación para todo lo que viene y estoy preparado para dar lo mejor”, agregó.

El monteriano habló de lo que le puede aportar al equipo y aseguró que se le facilita jugar en varias posiciones.

“Siempre he sido un jugador polivalente. Sacar provecho será hacer goles, llegar al área. El profe me conoce bastante. Puedo jugar de interior, de extremo, hasta de ‘9’. ‘Juanfer’ será un plus importante y con él y todos daremos lo mejor”, analizó el deportista.