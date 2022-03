“Tuvimos el control, pero no pudimos anotar”: Cabrera

“Este fue el primer empate en esta seguidilla de victorias acá en Barranquilla. Igual pienso que ganando, perdiendo o empatando la obligación iba a ser la misma ante Millonarios, que era ganarle. Eso es lo que queremos todos. Dios quiera le podamos dar esa alegría a la afición que quiere que hagamos un poquito más de visitante”, agregó.

El volante cartagenero también habló de haber disputado todo el compromiso ante los pastusos, algo que no ha podido hacer en casi ningún partido en este semestre.

“Me sentí bien durante todo el partido, pero obvio me siento mejor cuando ganamos, no importa si juego o no juego. Lo importante ahora es que el equipo vuelve a la senda de la victoria y que todos estemos contentos”, manifestó el jugador.

Por último, el bolivarense explicó la evolución que viene teniendo tanto él como sus compañeros dentro del campo de juego

“Tanto mis compañeros como yo venimos en una evolución en la idea de juego en ese proceso. Algunos han demorado un poco más, pero estoy seguro que van a encontrar ritmo y esperemos que sobre el final del torneo puedan tener un nivel alto”, finalizó.