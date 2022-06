“Junior tenía que hacer su tarea y la hizo”: Juan Manuel López

Aunque Cruz Real no pudo estar en la rueda de prensa posterior al triunfo contra Bucaramanga por una gripa, su asistente, Juan Manuel López, sí estuvo y dio sus impresiones del juego.

“Hicimos un partido que lo controlamos, en el que superamos al rival en todas las fases del juego, porque tuvimos controlado nuestro momento defensivo y a la hora de atacar dispusimos de buenas opciones. No pudimos embocar algunas ocasiones claras, también por mérito del arquero de ellos. Junior tenía que hacer la tarea, se hizo con autoridad. Tenemos la expectativa de poder buscar la clasificación a Medellín”, manifestó el ayudante.

El argentino también habló de las claves para llevarse la victoria y dijo que se va “conforme” por lo hecho por su cuadro.

“Lo que se buscó fue tratar de seguir manteniendo el equilibrio en la zona media. Tratamos de explotar la banda con dos jugadores que son de esas características. Tuvimos varios desniveles por fuera, Albornoz y Cetré lograron centrar y ya con la presencia de Miguel y Fernando buscamos la fase finalización. Nos vamos conformes porque tenemos a un equipo que se brinda a todo momento lo que propones”, explicó en rueda de prensa.

El asistente también contó que el jugador Edwin Velasco medicamente no podía jugar, pero que él decidió hacerlo “aún si se rompía”.

“Hoy tuvimos a un jugador como Edwin Velasco, que si hubiese sido por cuestión médica, no tendría que haber jugado, sin embargo, él se plantó y dijo que si se me tengo que romper me rompo. Yo como hincha de Junior me gustaría tener jugadores como él. A Miguel a veces le cuentan los goles que erra, pero no los goles que hacemos gracias a su trabajo. Nosotros vamos a ir a muerte con los jugadores. Somos conscientes de la camiseta que tenemos, independientemente de las chances que tengamos, pero sabemos que cuando no la ponemos tenemos un compromiso grande como una de las hinchadas más importantes del país y debe salir a ganar hoy, así como saldremos en Medellín”, señaló el estratega.

Por último, el ayudante de campo de Juan Cruz Real se refirió al incidente que tuvo después del partido contra Millonarios, en el que recibió un impacto con una botella en la cabeza.

“A mí lo que me pasó fue que iba entrando al túnel y voló una botella y me golpeó en la zona de la sien y me noqueó. Es una situación que se repite en muchas canchas. Es muy triste por el bien del fútbol colombiano y es triste que eso no hubiese sucedido y que Millonarios no tuviera que ser sancionado. Yo no tengo nada contra la gente de Millonarios. Tampoco vamos a poner en una bolsa a toda una hincha o institución por las acciones de una sola persona. Ojalá evolucionemos y entendamos que venimos a ver un espectáculo. No podemos transgredir esa regla y ojalá evolucionemos para que las canchas tengan menos alambres, menas rejas y vidrios y sea más familiar todo. Hoy me di el lujo de tener a mi familia en la tribuna y me dio alegría”, cerró López.