“Me siento mejor de la rodilla y con más confianza”: Carlos Bacca

Mis hijos se adaptan a donde yo voy. Y mi esposa, contenta, porque ella ya llevaba años queriendo volver. Ella quería estar con la familia, me decía que ya era momento. Incluso, el año antes de llegar al Granada pasó lo del fallecimiento de mi mamá y fue una de las cosas que nos llevó a decir que nos quedábamos. Salió lo del Granada y ella no estaba muy contenta de que me fuera, pero lo de Junior se daba, no se daba y al final no se llegó a un arreglo porque no era el tiempo de Dios. Se oficializó lo del Granada y nos fuimos. Pero estando allá yo no la veía feliz, porque en su cabeza estaba el quedarnos en Barranquilla y Junior. Veía después que no jugaba pese a que yo me esforzaba, el equipo no ganaba, no marcaba goles y yo no jugaba. Yo llegaba a la casa y no veía a los míos felices y si ellos no son felices, busco rumbo, busco a donde irme. Ahora llego a la casa y la veo contenta, entusiasmada, disfrutando de la familia y eso me deja a mi tranquilo para salir a trabajar.