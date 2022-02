“Me deja tranquilo que el equipo muestra formas en poco tiempo”: Cruz Real

El estilo de juego de Juan Cruz Real a poco se está notando en Junior. Así mismo lo ve el entrenador, quien dijo estar “tranquilo por las formas de juego que muestra el equipo en poco tiempo”.

“Los refuerzos han dado lo esperado. Los jugadores que llegan a Barranquilla siempre hay que ver primero el tema de la adaptación, de clima y otros factores. Van rindiendo de acuerdo a lo esperado y de forma satisfactoria. Siempre los equipos tenemos espacio para mejorar, y más cuando solo llevamos un mes de trabajo. Lo que me deja tranquilo es que el equipo ya muestra formas en tan poco tiempo. Buscamos celeridad en la adaptación para que eso nos dé el resultado numérico. Estoy conforme con la adaptación que ha tenido el grupo con la idea de juego, que es exigente, porque intentar jugar mucho tiempo en campo contrario o intentar hacerlo te lleva a un desgaste. Nos hemos preparado y lo haremos cada día para mejorar esa disposición en el campo”, comentó.

El argentino, que no reveló el onceno titular que utilizará para medirse a las Águilas Doradas, este lunes, a partir de las 6:10 p.m., en el Metropolitano, habló de los jugadores que llegaron de sus selecciones.

“Cariaco (González) llegó bien en líneas generales, estamos viendo cómo se va sintiendo, porque estuvo varios días afuera. Con respecto a las variantes que se puedan hacer, aún no lo sé. Tenemos un entrenamiento más, veremos cómo van respondiendo los muchachos, porque hicieron un gran esfuerzo en la altura, iremos viendo eso y buscaremos presentar el mejor equipo para el juego ante Águilas”, manifestó.

“Puede ser una alternativa (utilizar a Hinestroza como lateral izquierdo y a Albornoz como extremo). Lo importante es que los dos están bien. Fredy hizo un esfuerzo grande al bajarse de un avión y jugar 30 minutos, eso habla de su compromiso. Omar lo hizo bien ante La Equidad y lo bueno es que ya los tenemos a los dos disponibles”, complementó.

El estratega se refirió a los dos partidos perdidos como visitante este torneo.

“Nosotros somos los más interesados en cortar esa dinámica de los juegos de visitante. Estoy seguro que por la manera en la que el equipo se viene comportando estamos cerca de conseguirlo. Es importante que el grupo tenga una misma mentalidad para jugar de local y visitante. Desafiar la parte fisiológica de la altura, que lo hicieron bien los muchachos, porque el gol vino por una recuperación en campo contrario. Eso nos tiene que llevar a conseguir los resultados, estoy tranquilo porque cada día que pase vamos a ser un equipo más competitivo, lo venimos demostrando y los jugadores están compenetrados con la idea. Todo esto lo hacemos para buscar ganar, estoy convencido que esa dinámica va a cambiar. El otro día hicimos un buen partido, nos merecimos más de lo que nos trajimos. Está comenzando el proceso, lo importante es encontrar una pendiente ascendente en cuanto a rendimiento y encontrar el estado de forma en el momento que tiene que ser, porque muchos equipos arrancan las primeras 10 fechas bien en resultados y después se terminan cayendo. Debemos sostener un rendimiento y llegar al final en las mejores condiciones posibles”, puntualizó el técnico.

El argentino, de 45 años, habló de su próximo rival.

“Águilas es un equipo ordenado, que, por lo menos por lo que me tocó ver el otro día, le gusta contraatacar rápido, tiene jugadores para eso. Así le hicieron el gol a La Equidad. Debemos estar atentos si vienen a plantear eso. Sí podemos cambiar variantes en lo que es el esquema posicional, pero lo que no variaremos es la idea de juego. Esa de intentar recuperar la pelota arriba, de darle circulación al balón, el ser profundo, eso no lo cambiaremos. Después se puede variar el esquema dependiendo del rival”, analizó el estratega.

Por último, Juan Cruz dijo desconocer aún el tiempo de incapacidad de los jugadores lesionados: Fernando Uribe, Walmer Pacheco y Sebastián Araújo.

“No hay un tiempo de baja. Vamos a ir viendo cómo ellos evolucionan más allá de lo que fue el comunicado. A partir de eso iremos viendo su evolución”, explicó Real.

“Lo veo bien a (Miguel) Borja. Ha sido un golpe para él y para todos, pero lo veo bien. Él es hincha de Junior, lo veo comprometido en el entrenamiento. Dios mediante va a jugar. Confiamos en su categoría y jerarquía para que el equipo pueda ser más competitivo”, finalizó el orientador argentino.