“Merecimos más en el resultado”: Juan Cruz Real

“Obviamente con el resultado puesto se pueden opinar muchas cosas. El otro día la crítica fue porque hicimos los cambios rápidos, ahora porque no los hicimos. Uno va buscando las alternativas. El gol no llegó por defender mal o por descompensación defensiva. En el juego el rival no nos generó ocasiones claras. Me parece que merecimos más en el resultado”, añadió.

El argentino, de 45 años, también habló de lo que quiso plantear en el terreno de juego del estadio Palogrande, de Manizales.

“Me parece que es lógico que jugando en la altura, con un césped más alto. Venimos a jugar de igual a igual, nosotros presionamos en campo rival y Once Caldas también juega. El 55% de posesión fue para Junior y las situaciones claras de gol fueron para nosotros. Ellos claras de gol no me acuerdo que hayan tenido. Recibimos un castigo demasiado grande”, argumentó el técnico.

Juan Cruz, quien sigue sin sacar ni un punto fuera de casa, volvió a asegurar que lo tiene “ocupado” y no “preocupado” el ganar lejos del Metropolitano.

“No me tengo que preocupar, me tengo que ocupar de buscar soluciones. Debemos seguir corrigiendo, tenemos el 50% de los puntos, estamos muy bien en casa y estamos en debe afuera. Nos tocaron dos partidos en altura, que no son excusas, y este fue un partido serio. Te hacen un gol al final del partido y se ven más los errores. La pelota detenida nos costó, pero vuelvo a repetir, qué ocasiones de gol claras recibimos. Situaciones de gol no tuvo el rival, nosotros tuvimos cinco o seis claras”, comentó Real.

Aunque los resultados como visitante sean malos hasta el momento, el entrenador rojiblanco y sus dirigidos volverán a tener una nueva posibilidad de ‘sacudirse’ y conseguir sus primeros enteros fuera de casa cuando el miércoles se enfrenten ante el Deportivo Independiente Medellín, a partir de las 8:15 p.m., en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha siete de la Liga colombiana.

Junior está en la séptima posición de la tabla de posiciones con 9 puntos, los mismos que su próximo rival, que viene de perder 2-0 contra La Equidad en Bogotá.