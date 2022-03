“Como mínimo debimos llevarnos un empate”: Cruz Real

Juan Cruz Real no se fue conforme con la derrota 1-0 de Junior anoche ante Pereira, pero sí cree, que por lo que fue el partido, su equipo mereció haberse llevado “un punto”.

“Vinimos con una idea clara y se vio durante todo el partido, que era venir a sacar los tres puntos. Me parece que en grandes momentos del partido controlamos el juego. Nos faltó, me parece, ser más claros en el último tercio. En el primer tiempo llegamos varias veces y nos faltó claridad. Hubo 10 minutos cuando recibimos el gol que nos costó hacer pie, pero estábamos sin sufrir en el encuentro. En el primer tiempo fue disputado, pero tuvimos nuestras ocasiones. Luego nos quedamos con un jugador menos, buscamos equiparar las acciones con uno menos, pero no se pudo. Pereira es una plaza difícil. Me parece que por lo que fue el partido, como mínimo, nos teníamos que haber llevado un punto, pero esto es fútbol y pasó así. No quiero decir en líneas generales que incidió el arbitraje, pero me parece que en la jugada del gol, si la miran bien, el jugador que va con Hómer Martínez no quiere disputar la pelota, va a desplazarlo, luego viene el rechazo y quedamos con un jugador menos en la defensa. En líneas generales así fue el partido”, comentó en rueda de prensa.

“El primer tiempo y los primeros 15 minutos del segundo tiempo el equipo tuvo control de juego. Sí nos faltó ese último pase claro y me parece que cuando hacen los cambios como que no nos acomodamos, debo verlo de nuevo. Hubo 10 minutos en los que recibimos el gol, luego nos expulsan a un jugador y nos costó. En la jugada del gol debemos ver un tema de posicionamiento general en un pase nuestro. En la jugada inicial hay falta a Martínez, porque el jugador de Pereira no quiere jugar la pelota, va a desestabilizar a nuestro jugador”, agregó.

El argentino, de 45 años, explicó que, aunque sí tuvieron unos minutos en los que fueron superados, su equipo se vio superior la mayor parte del compromiso.

“Indudablemente en el gol en ese rechazo no quedamos bien posicionados, pero repito que para mí hubo falta contra Martínez. Pereira buscó mucho juego directo, sobre todo con Castro, en muchas situaciones nos corrieron en la espalda. Si me preguntan a mí, Pereira tuvo la del gol y no tuvo otra situación clara de gol. En el primer tiempo recuperamos varias pelotas en campo rival, el equipo se comportó bien. En líneas generales, salvo algunos balones largos, el equipo no pasó sobresaltos”, comentó el timonel.

El estratega, que volvió a sufrir una derrota fuera de casa, se refirió a los cambios que hizo y apuntó a que los jugadores que entren deben “estar preparados”.

“Hoy (domingo) tuvimos que hacer varios cambios en defensa un poco obligados. Los que jugaron el día jueves terminaron con una fatiga importante. Confiamos en los futbolistas que tenemos, los que entraron están en las mismas condiciones que los otros. Esto va a ser así, porque ahora empezamos a jugar copa internacional y no se puede jugar cada tres días con los mismos. Debemos tener a todo el plantel disponible. Los jugadores que les toca lo deben hacer de la mejor manera, estar preparados y por eso tenemos una plantilla de más de 22 jugadores”, acotó el orientador.

“Nosotros estamos en un equipo grande y todos los que están en este plantel es porque merecen estar. Cuando les toca la oportunidad a los que no tienen tantos minutos esperamos que nos den unos rendimientos altos, esto es fútbol y es así. Luego uno hace los análisis internamente con cada jugador”, finalizó.