“Voy a muerte con mis defensas”: Juan Cruz Real

Salió a hablar de todo. “Vengo con ganas de hablar”, dijo Juan Cruz Real antes de atender a los medios de comunicación previo al compromiso ante América (domingo 6:10 p.m.), y así fue.

No evadió tema, aclaró algunos otros y explicó un poco lo que viene sucediendo con el cuadro rojiblanco, que registra cuatro derrotas consecutivas en condición de visitante.

“Nosotros tenemos que ser claros en el análisis y muy racionales, por lo menos lo que me toca a mí. Me parece que el equipo de local ha hecho el 100% de los puntos con una idea futbolística clara, siendo superior a su rivales en los tres juegos, en los que debió ganar por más goles. De visitante hemos tenido otras facetas en donde hemos tenido momentos buenos, malos y partidos regulares. Nuestro deber en resultados está en lo que son las salidas, pero así como hemos tenido esa debilidad, hemos tenido esa gran fortaleza de local. Ahora nos toca este cuarto partido en casa, juego en el que enfrentamos a un equipo grande. La realidad indica que en casa somos fuertes, acá se siente el calor, la humedad”, señaló el orientador en rueda de prensa.

Vamos a llegar bien al juego. El rival jugó anoche, llegamos con 24 horas más de descanso. Estamos en casa. Nos tocó jugar dos partidos de visitante complejos, porque si bien nosotros somos Junior y debemos salir a ganar en todos lados y eso es lo que hemos mostrado, esa idea, los rivales también juegan. Nos tocaron dos encuentros en la altura y dos contra los equipos de Medellín, que son fuertes. Eso no lo ponemos de excusa, ni mucho menos, porque nosotros debemos seguir mejorando. Este campeonato es así. Acá lo más importante es llegar al final fuerte, hay que clasificar, hay que seguir teniendo una localidad fuerte como la estamos teniendo, confirmar eso el domingo (mañana) y mejorar la parte visitante. Pero yo creo que en los 7 partidos, desde el rendimiento, el equipo ha mostrado cosas buenas. Estamos en el deber con los resultados por fuera”, agregó.

Misterio en los convocados

El timonel del conjunto ‘Tiburón’ explicó la razón que tuvo para ocultar la convocatoria de Yesus Cabrera y Jorge Arias para el compromiso frente al Once Caldas.

Los dos jugadores no aparecieron en la nómina de viajeros y el día del juego fueron titulares, algo que disgustó a parte de la prensa y de la afición.

“Acá tenemos que defendernos nosotros y tenemos que defender la Región. Cuando hay algunos pícaros que cuando vamos a hacer un entrenamiento tratan de hacerse los vivos, tratan de buscar la información donde no lo tienen permitido nos perjudican, pero no que me perjudican solo a mí, sino a todos. Sacan una foto de una información de algo que era privado, que no tenía por qué sacar. Yo tengo que tratar de defender a mí grupo, de defender a Junior. Eso no fue culpa de ustedes (periodistas). Esa información salió porque un pícaro se quiso hacer el vivo y la divulgó, cuando no están autorizados. Fue solo por eso. No fue culpa del departamento de prensa, pero quiero que entiendan que yo debo defender a mi club. Les pido disculpas si la información no fue la mejor, pero yo tengo que velar por los intereses del club. Acá tenemos que darnos cuenta de que todos debemos defender a Junior, porque el equipo representa a una Región, no solo a Barranquilla, es importante tenerlo en cuenta”, argumentó.

¿Siente presión antes de enfrentar al América?

Con el contexto que hay en Barranquilla por el flojo andar del conjunto rojiblanco como visitante, se han generado críticas sobre Cruz Real, algo a lo que el técnico, según él, no le da presión.

“No hay presión. Presión tiene el que no tiene para comer. Saquen esa palabra. Presión tiene el que está en la calle, el que tiene cinco o seis pelados y no les puede dar comida. Nosotros tenemos una responsabilidad, que tenemos que ganar sí, para seguir reivindicando lo que venimos haciendo de local, en donde hemos ganado los tres partidos con mucha claridad futbolística, eso es bueno que lo digan. Yo entiendo que ustedes (periodistas) insistan mucho con el tema de visitante y es respetable, lo entiendo. Pero también estaría bien que hicieran énfasis en la fortaleza que tenemos de local, porque no es que ganamos de casualidad. Hemos ganado claramente partidos que debíamos haber ganado por más goles. Estamos enfocados en el juego del domingo, en hacer una buena presentación, hacer un buen partido y ganarlo. Siento una responsabilidad, como sentimos todos, pero sabiendo que los tres juegos en casa los hemos ganado, así que debemos ir por el cuarto”, manifestó.