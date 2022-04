“Agradecido con los jugadores porque están comprometidos con esto”: Cruz Real

Una nueva victoria y jugando bien para el Junior de Juan Cruz Real, que derrotó 2-0 al Atlético Bucaramanga en el estadio Metropolitano por la jornada 16 de la Liga.

El entrenador argentino, que sigue invicto como local, agradeció a sus jugadores por el “compromiso que tienen” con el equipo.

“Quiero agradecer al grupo de jugadores, porque desde hace dos semanas todos vienen con una exigencia muy grande, con viajes y partidos difíciles que hemos tenido. Tomamos la decisión que jugara la misma alineación que comenzó el miércoles, han hecho un esfuerzo grande. Empezamos a refrescar el equipo porque para haber competido mejor necesitamos un par de horas más de descanso, pero se tomó la decisión. Agradecido con los jugadores porque están comprometidos con esto. En los primeros 30 minutos ya teníamos que haber estado en ventaja, luego empezamos a notar un poco el cansancio de lo que venimos acumulando. En líneas generales el equipo funcionó bien, por ahí faltó manifestar más el control que tuvimos con ocasiones de gol, pero fuimos merecedores de la victoria”, manifestó el orientador.

“La circulación de la pelota fue buena. Los primeros 30 minutos intentamos llegar por las diferentes vías. Nos faltó afinar el último pase, llegar los momentos justos dentro del área a los centros que tiramos. En el último del primer tiempo empezamos a sentir el trajinar. Presionamos arriba, se hizo desgaste y el gol sobre el cierre del primer tiempo ayudó mucho. Después administramos bien, tuvimos algunas pérdidas normales de fatiga porque los jugadores vienen haciendo un esfuerzo grande. Defensivamente estuvimos bien, no tuvimos zozobras, estuvimos serios. Lo que se va viendo del equipo es lo del trabajo, del compromiso de los futbolistas más allá de que hay poco tiempo para entrenar, pero toca así”, agregó.

El estratega, de 45 años, se refirió a la solidez defensiva que han mostrado sus dirigidos en los últimos dos juegos, en los que dejaron en cero su arco.

“Más allá de la línea defensiva, cuando uno habla del sistema defensivo habla de todo el grupo. Así también cuando un equipo no genera situaciones de gol, no se puede caer solamente en el centro delantero, los equipos funcionan de forma colectiva. El grupo lo viene haciendo bien defensivamente y eso es importante, porque si un equipo aspira a cosas importantes debe defenderse bien y eso nos da tranquilidad también. Seguimos evolucionando, tenemos que estar tranquilos, falta mucho en las dos competencias. Era importante ganar hoy, porque Bucaramanga era un rival directo y los que están cerca nuestro habían sacado buenos resultados y fue importante también para seguir haciendo respetar la localía, que hemos tenido fortaleza en eso”, argumentó el timonel.

Para el entrenador del ‘Tiburón’ Yesus Cabrera no es el primer cambio, pero sí aclaró que el futbolista cartagenero estaba un poco fatigado.

“Yesus no es siempre el primer cambio. Seguramente algunas veces se ha dado así. Tuvo un muy buen primer tiempo, pero viene jugando seguido como algunos otros, consideramos que debíamos refrescar ahí, pero no salió porque estuviese jugando mal. Son momentos de partido y así como buscamos un cambio, la pregunta sería ¿por qué en casi todos los partidos juega de titular? Estamos muy contentos con él, por cómo se ha adaptado al club”, comentó el técnico.

Además, el estratega se refirió a Luis González, quien terminó el juego con un golpe en una de sus rodillas, pero según él, no sería nada de gravedad.

“Luis (González) tuvo un golpe en la rodilla, esperamos que no sea nada importante, yo creo que no. Por ahí salió un poco cabizbajo porque ya había tenido esa molestia antes, pero Dios mediante esperamos que no sea nada”, afirmó el argentino.

Por último, el orientador rojiblanco dijo que irán siempre partido a partido y que desde el lunes verán lo que pueden plantear ante Santa Fe el miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia en el estadio Metropolitano.

“Esto es partido a partido, pero obviamente tenemos a consideración todo. Veremos a partir del lunes cómo están los jugadores, analizaremos los que puedan llegar a jugar, hay que ir juego a juego, este club lo exige así y desde el lunes veremos qué equipo puede jugar el miércoles”, finalizó.