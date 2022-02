“Uno trabaja para darle lo mejor al club”: Homer Martínez

Homer Martínez volvió a ser titular con Junior en la victoria de este lunes 2-1 frente a las Águilas Doradas.

Aunque no venía siendo inicialista, el central respondiendo de buena forma junto a Dany Rosero.

“Si bien hay una seguidilla de partidos jugando cada tres días, el profe nos ha ido rotando de a poco. Ha habido dos encuentros en los que he jugado los 90 minutos y me he sentido bien. Uno trabaja para darle lo mejor a Junior y al final el profe es el que define al equipo”, manifestó el central.

“En las dos posiciones (volante o central) me siento cómodo. En el lugar que el profe disponga siempre estaré presto para aportar lo mejor de mí, y si eso le suma al equipo, estaré siempre listo”, añadió.

Por último, el zaguero explicó por qué sufrieron sobre el final del partido ante el cuadro antioqueño en el estadio Metropolitano.

“Los últimos 30 minutos ellos tuvieron la pelota, aunque no nos crearon opciones claras, solo centros. Los últimos 10 minutos Marco Pérez nos ganó dos pelota creo que fue por más desconcentración y el desgaste del juego no tuvimos la atención suficiente para ganar esos dos balones”, finalizó.