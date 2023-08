“A mí me gustaba el equipo del ‘Bolillo’”: Fuad Char

“Nosotros pensamos que estaba trabajando bien, a mí me gustaba el equipo, atacaba pero no teníamos gol, no podíamos con un delantero y tuvimos que meter dos. También hemos tenido arbitrajes malos, pero bueno, esta es la realidad y hay que salir adelante con lo que tenemos”.

Fuad Char insistió en mostrar su inconformismo con la desaprobación que el público le dio al ‘Bolillo’ y expresó que las salidas de Sebastián Viera y Juan Fernando Quintero contribuyeron a que la imagen del ‘Bolillo’ se desdibujara.

Fuad Char, accionista de Junior, declaró que estará acompañando al equipo más de cerca. Viajará a Bogotá para presenciar el partido contra La Equidad. pic.twitter.com/ViZU0FMwO8 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) August 17, 2023

“Hubo decisiones que tomó el técnico que no le gustaron a algunos, que consiguieron solidaridad de parte de mucha gente, intenciones todas malas con este grupo, con la institución. Mucha gente de Barranquilla actúa de esa manera”, deslizó Char.